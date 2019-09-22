影／台灣人生不如死！ 他建議拜月老人緣好姻緣自然就來

2019-09-22 13:28 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ╱即時報導



不只少子化成為國安危機，內政部統計處最新人口資料，今年一至八月，出生比死亡少2540人，台灣邁入生不如死元年，新北市副市長謝政達說，他又看到另個數據，從六十幾年到現在，結婚率腰斬，他建議來拜月老廟，月老廟除了姻緣也有人緣，來月老廟拜了人緣好自然姻緣就會來。

新北市教育局今天早上和人事處，及中華電信，在萬里情月老廟，舉辦「萬里尋緣，情遇我的來電Darling」科技新貴與教師未婚聯誼活動，共有62位未婚男女參加。

副市長謝政達指出，整個社會對結婚風氣姻緣的促成都還要努力，再加強。月老廟除了求姻緣也有人緣，人緣是姻緣的基礎，來月老廟拜了人緣好自然姻緣就會來，今天和中華電信數據工程師第一次合作，希望今天來參加的女老師能多多認識交往，擴及周邊的人，把人緣建起來姻緣自然就會來。

金山財神廟慈善會理事長黎清美說，她結婚50多年，看到很多年輕人不敢結婚，不敢生孩子，看了很傷心，她當了七次媒人，建議交往前先打聽對方家庭是否和和氣氣，不要看外表，要看品性，對父母是否孝順。如果和這個男生無緣，要把緣份介紹給別人。

中華電信數據分公司副總經理林廷銘說，今天能和好媳婦排名第一職業的老師來配對，是他們的榮幸，且22日好像鴛鴦相對，應可配對很成功。他笑稱今年至少要有三成配對率，每周每月盤點，沒達標就要周周寫報告。