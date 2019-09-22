高市議會準時下班放水韓國瑜？ 游淑慧：議員想早結束

2019-09-22 13:09 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ╱即時報導



高雄市議會前天召開黨團協商，通過議會質詢須準時在晚間六點半下班，遭外界攻擊氣「韓國瑜準時下班條款」，引發熱議。對此，國民黨台北市議員游淑慧則是忍不住在臉書上直言，這是「議會準時下班條款」。

游淑慧分析，北市的施政報告一樣兩天、一樣議會時間到晚上六點半，桃園市、台中市議會的議會結束時間更早，議程只排到5點，所以台北和高雄已經是議程時間最晚的，到晚上六點半。

游淑慧表示，不一樣處是高雄市議員每人能提問10分鐘，台北市議員6分鐘，所以常常是議員希望早結束、早跑攤，官員沒差，因為議員要結束跑行程，但官員備詢完還是得必需回市府趕批公文。

游淑慧強調，議會時間結束，不是市長和官員就能下班。說實話，大家每次看議會直播，議員席的部分都空蕩蕩、官員席則全部都必須在現場備詢。那是因爲每個議員個自質詢時間到才來，問完就能離開，所以議場上只會有當下質詢的議員，但市長包含所有局處長，都必需在議會耗整天，哪怕現場只剩2、3個議員備詢。