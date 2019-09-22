北市違建爆包庇？ 黃國昌呼籲市府說清楚

2019-09-22 12:37 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ╱即時報導



北市再起違建爭議，時代力量立委黃國昌今在臉書上質疑，位在台北市八德店的紐約傢俱，自2014年7月開始，從上到下，就屢遭認定各式各樣的違法違建。神奇的是，每次認定違法，就有議員介入，然後已排定的拆除就莫名取消，呼籲台北市政府應該要說清楚。建管處說他們要再了解，稍晚再做回應。

黃國昌表示，如此反覆操作、不斷拖延，竟成無限輪迴，不僅導致公共場所的安全，無人把關；更讓台北市的法治，徹底被掏空。

黃國昌說，離譜的是，建管處排定的「現勘」，還可以私下透過議員先行「密喬如何矇混」，進行不留紀錄的預先密喬會勘；等到正式現勘時，再上演「查無不法」的爛戲。踐踏法治、違法濫權、莫此為甚。

黃國昌表示，如此明顯的違法，一拖再拖、能混就混。針對B2部分，竟還喬出了「核准變更」的放水，離譜至極；退萬步言，即使一部分喬到申請核准變更，但現狀也還是持續違法。

例如，執照明明只有允許1樓及B1可以經營傢俱賣場，且須在1000平方公尺以下。但整個B2、B3（應作防空避難室），全都在違法當傢俱賣場使用。