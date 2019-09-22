親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

桃園外海傳出船難 漁船翻覆1命危2落海失蹤

北市違建爆包庇？ 黃國昌呼籲市府說清楚

2019-09-22 12:37聯合報 記者邱瓊玉╱即時報導

北市再起違建爭議，時代力量立委黃國昌今在臉書上質疑，位在台北市八德店的紐約傢俱，自2014年7月開始，從上到下，就屢遭認定各式各樣的違法違建。神奇的是，每次認定違法，就有議員介入，然後已排定的拆除就莫名取消，呼籲台北市政府應該要說清楚。建管處說他們要再了解，稍晚再做回應。

黃國昌表示，如此反覆操作、不斷拖延，竟成無限輪迴，不僅導致公共場所的安全，無人把關；更讓台北市的法治，徹底被掏空。

黃國昌說，離譜的是，建管處排定的「現勘」，還可以私下透過議員先行「密喬如何矇混」，進行不留紀錄的預先密喬會勘；等到正式現勘時，再上演「查無不法」的爛戲。踐踏法治、違法濫權、莫此為甚。

黃國昌表示，如此明顯的違法，一拖再拖、能混就混。針對B2部分，竟還喬出了「核准變更」的放水，離譜至極；退萬步言，即使一部分喬到申請核准變更，但現狀也還是持續違法。

例如，執照明明只有允許1樓及B1可以經營傢俱賣場，且須在1000平方公尺以下。但整個B2、B3（應作防空避難室），全都在違法當傢俱賣場使用。

黃國昌痛批，台北市進行公安檢查時，沒看到嗎？公安檢查是查假的嗎？呼籲請問台北市政府，應該要說清楚為何每次排定拆除，最後通通沒有拆？是不是只要有議員撐腰，就可以胡作非為嗎？長期危害公安的違法，何時才要依法行政？

時代力量立委黃國昌質疑台北巿府包庇違建。本報資料照片
時代力量立委黃國昌質疑台北巿府包庇違建。本報資料照片
分享

黃國昌

相關新聞

影／台灣人生不如死！ 他建議拜月老人緣好姻緣自然就來

2019-09-22 13:28

高市議會準時下班放水韓國瑜？ 游淑慧：議員想早結束

2019-09-22 13:09

板橋社後蓋捷運？ 蔡英文：可行性蠻高

2019-09-22 13:07

叫阮第一名／社群小編「餓勢力」 為三重宣傳美食

2019-09-21 23:59

來這遛小孩／大佳河濱遊戲場 孩童樂翻天

2019-09-21 23:58

89歲導護阿尾姊 要站到不能站為止

2019-09-21 23:54

「時膳小當家」決賽 醜蔬果變美味西餐

2019-09-21 23:53

侯友宜訪泰文創 曼谷設計周邀新北參加

2019-09-21 23:47

新北電競搖籃 再開產業專才認證課程

2019-09-21 23:43

汐止-台北101、蘆洲-南港 2線跳蛙公車明上路

2019-09-21 23:40

松山療養所所長宿舍 修復招商

2019-09-21 23:39

騎樓未清菸蒂 北市商家明年起可罰6千

2019-09-21 23:09

廠商拿補助 北市議員：效益問卷回收率低

2019-09-21 23:04

1088動線調整取消2站 基隆到南港省10到15分鐘

2019-09-21 20:29

新北啟動校園兵役巡迴服務 助特教生擺脫免役邊緣人

2019-09-21 17:15

慈林社會發展研修班開學 頂尖講師連結全球與台灣議題

2019-09-21 16:07

在地醜蔬果化身好吃西餐 新北辦時膳小當家

2019-09-21 15:41

南港打卡新亮點！ 「松山療養所所長宿舍」日本味十足

2019-09-21 15:26

萬里蟹產季開始了 現捕野柳假日活蟹市集開賣

2019-09-21 14:56

新北電競再開課 培育裁判教練遊戲設計人才

2019-09-21 13:41

員山子今年首次分洪 分掉基隆河洪水616萬立方公尺

2019-09-21 13:40

菸民注意！北市加強取締亂丟菸蒂 最高罰6000元

2019-09-21 13:19

北市優良導護志工 216人受表揚

2019-09-21 12:56

土城公所結合消防隊 親子玩遊戲學正確防災觀念

2019-09-21 12:13

花東屏弱勢學生圓夢之旅參訪新北蘆洲

2019-09-21 11:44

廣興里長推動新店平廣溪封溪護魚 保護當地生態

2019-09-21 10:23
看更多

熱門文章

突破不孝禁忌 他把中風父送長照機構反受到妥善照顧

2019-09-21 19:18

注意！竹縣新豐、湖口、竹北多村里 26日停水9小時

2019-09-21 18:09

糗！ 柯文哲到馬祖居然被貓「甩了」......

2019-09-21 14:59

1088動線調整取消2站 基隆到南港省10到15分鐘

2019-09-21 20:29

尹立批上面交代不宜支持《返校》 電影館駁行銷都沒少

2019-09-22 01:10

高市議會質詢準時結束 議員：護航韓國瑜

2019-09-21 14:55

影╱夢幻美景！阿里山公路沿線、小笠原山雲海雲瀑大爆發

2019-09-21 17:36

第二波補助來了！竹縣加碼家電舊換新補助3千 明起受理

2019-09-22 09:10

影／大胃王挑戰賽 冠軍男吞了2公斤牛肉！

2019-09-21 20:39

本土劇「用九柑仔店」音樂會 再度湧現追劇遊客人潮

2019-09-21 19:20

桃市前官員感謝媽媽 淚寫「媽媽失智給我上了十堂課」

2019-09-21 20:39

花蓮新天堂茶餐廳開張 品味90年代道地香港味

2019-09-21 15:22

2019新竹生活節登場 今還有手作漢堡、兒童劇團演出

2019-09-22 07:45

影╱挫冰小姐成水煮蛋阿婆 她：當年冰1碗5角

2019-09-21 20:31

俄國石虎插畫家到基隆和平島 卡佳：多元地貌很驚奇

2019-09-21 23:22

昔日台灣棄嬰今日美國醫師 他跨海尋親

2019-09-21 14:34

開箱照正夯！ 寒軒國際拍中廚開箱照

2019-09-21 16:58

基隆市定古蹟劉銘傳隧道修復開工 立委爆料有密室

2019-09-21 16:40

虎頭埤繼地下神宮後 觀旅局長爆：還有第三座神社

2019-09-21 16:03

400年來第一次 新港奉天宮開台媽祖騎佑綠島

2019-09-21 16:04

中美貿易轉單效應發酵 佳邦、智邦急徵人才

2019-09-22 09:49

萬里蟹產季開始了 現捕野柳假日活蟹市集開賣

2019-09-21 14:56

台中水利局真人開箱 圖文亮點在「3個男人」

2019-09-22 11:29

南港打卡新亮點！ 「松山療養所所長宿舍」日本味十足

2019-09-21 15:26

影／後龍開辦鎮民意外險 生效第3天首件身故理賠案出現

2019-09-21 21:56

誰是墾丁海灘「垃圾王」 答案是塑膠一次性生活用品

2019-09-21 14:08

送別最後的泰雅文面國寶 YAKI柯菊蘭回歸祖靈懷抱

2019-09-21 17:06

4輛體感科技大貨櫃車 開進高雄各區邀民眾體驗新科技

2019-09-22 07:45

高速公路鼎金民族匝道將封閉 10月18日起改道

2019-09-21 15:52

借問高賓閣酒家何處去？朝複合式營運方向經營

2019-09-21 15:54

李永萍瑞平雙貢創生中心開幕 初選對手徐正文相挺

2019-09-21 19:35

台東最有特色公車亭失修 因租金問題「管理人不幹了」

2019-09-22 11:45

全國智慧製造大數據分析競賽 百萬獎金決戰東海

2019-09-21 14:38

再見了！豐原三民書局熄燈特賣 人潮湧入結帳要排隊

2019-09-22 09:24

移民署送愛 訪視2名總統教育獎新住民子女

2019-09-21 16:39

真人開箱 監理所跟風卻漏了最多人的車

2019-09-21 13:56

高雄市議會時間到就下班？ 陳其邁：哪有這種涼缺？

2019-09-22 11:34

首編預算送議會 韓國瑜23日到27日受考驗

2019-09-22 00:05

高市議會準時開會散會爭議 藍批綠：說一套、做一套

2019-09-21 16:43

台灣設計展下月屏東登場 精彩假日表演活動搶先看

2019-09-21 14:29
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top