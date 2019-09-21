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921國家防災日 芥菜種會安全城市嘉年華花蓮熱鬧登場

2019-09-21 23:12聯合報 記者王燕華╱即時報導

今天是國家防災日，也是921大地震20周年，基督教芥菜種會與行政院合作，同步在台南、新北、台中與花蓮4縣市舉辦安全城市嘉年華，花蓮場結合縣府社會局、財團法人賑災基金會等，透過闖關遊戲、地震屋體驗等，帶領民眾學習正確防災概念。

活動今天在基督教芥菜種會花蓮習藝所舉辦，有縣府新秀社會福利服務中心、新城鄉原住民族家庭服務中心、新城鄉衛生所長照分站、消防局北埔分隊等20多個攤位，透過遊戲、闖關及宣導活動，教導民眾學習正確防災概念，加強對環境危機的意識。

縣長徐榛蔚、縣府青年發展中心執行長傅廷暐、芥菜種會處長黃舜賢等人都出席。與民眾分享正確的防災觀念。黃舜賢表示，透過社區居民共同參與，可以提升社區的歸屬感及凝聚力，增加居民共同保護社區的意識。

主辦單位表示，颱風、豪雨、地震、火災等是台灣地區重大天然災害成因，台灣位處災害高風險地區，加上近年來極端氣候，推動「韌性社區」將能累積更大的防災力量。

芥菜種會表示，已從原鄉及偏鄉開始，在台南北門、新北烏來忠治部落、高雄茄萣等地區進行推動社區防災培力。也透過舉辦兒童防災營，培養兒童防災觀念，並提供長榮大學社工系實習，號召青年成為防災培力種子。

芥菜種會舉辦安全城市嘉年華，花蓮場吸引不少民眾參加，透過闖關活動學習正確防災觀念...
芥菜種會舉辦安全城市嘉年華，花蓮場吸引不少民眾參加，透過闖關活動學習正確防災觀念。圖／芥菜種會提供
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花蓮縣縣長徐榛蔚在安全城市嘉年華活動上與民眾分享防災正確知識，期盼花蓮縣成為韌性...
花蓮縣縣長徐榛蔚在安全城市嘉年華活動上與民眾分享防災正確知識，期盼花蓮縣成為韌性城市。圖／芥菜種會提供
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