921國家防災日 芥菜種會安全城市嘉年華花蓮熱鬧登場

2019-09-21 23:12 聯合報 記者 聯合報 記者 王燕華 ╱即時報導



今天是國家防災日，也是921大地震20周年，基督教芥菜種會與行政院合作，同步在台南、新北、台中與花蓮4縣市舉辦安全城市嘉年華，花蓮場結合縣府社會局、財團法人賑災基金會等，透過闖關遊戲、地震屋體驗等，帶領民眾學習正確防災概念。

活動今天在基督教芥菜種會花蓮習藝所舉辦，有縣府新秀社會福利服務中心、新城鄉原住民族家庭服務中心、新城鄉衛生所長照分站、消防局北埔分隊等20多個攤位，透過遊戲、闖關及宣導活動，教導民眾學習正確防災概念，加強對環境危機的意識。

縣長徐榛蔚、縣府青年發展中心執行長傅廷暐、芥菜種會處長黃舜賢等人都出席。與民眾分享正確的防災觀念。黃舜賢表示，透過社區居民共同參與，可以提升社區的歸屬感及凝聚力，增加居民共同保護社區的意識。

主辦單位表示，颱風、豪雨、地震、火災等是台灣地區重大天然災害成因，台灣位處災害高風險地區，加上近年來極端氣候，推動「韌性社區」將能累積更大的防災力量。