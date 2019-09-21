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李永萍瑞平雙貢創生中心開幕 初選對手徐正文相挺

2019-09-21 19:35聯合報 記者游明煌╱即時報導

國民黨新北市第12選區立委參選人李永萍瑞芳服務處今天成立，以地方創生中心的形式運作，之前黨內初選時是李永萍對手的徐正文今天也以「神秘嘉賓」的身分來為李永萍站台助講。

開幕站台的有新北市黨部主委李乾龍、前議員吳滄富、瑞芳黨部主委廖黃寶桂、瑞芳漁會總幹事黃志明，以及朱立倫與周錫瑋的市府團隊代表。

李永萍說，不同於汐止的「城市文創」，瑞芳服務處的定位配合她構思的政見，是以「地方創生」為核心，用文創觀光、設計伴手禮、以及人文生態旅遊來帶動瑞平雙貢偏鄉地區的創生發展。

徐正文表示，要做國民黨團結的最好示範， 本身經營青創空間協助年輕人創業的徐正文，也承諾要將新創資源協助李永萍在七星區的推動「地方創生」，盼能結出一朵朵美麗的文創花朵。

李永萍服務處位於瑞芳火車站鄰近，1樓空間一側是旅遊亮點地圖，並以象徵「平溪線」的小火車立體模型貫穿其上，2樓空間展出象徵黑金煤礦創意的「竹炭鳳梨酥」、「竹炭墨條酥」，以及名噪一時的「成功洋芋片」、「三星蔥傘」等各地創意設計伴手禮。李永萍表示，未來她將引入設計文創資源，協助七星區農漁特產「設計翻轉，地方創生」。

另一側則展示瑞芳古老在地詩社「瑞芳詩學研究會」的詩詞手稿，特別的是由服務處隔壁的「全勝銀樓」所提供，因為銀樓第一代老闆即為創社的楊阿本。除了布展空間的配置，2樓的沙龍區未來將每周策辦「地方創生」主題座談，邀請在地及各地的英雄好漢來交流分享。

國民黨新北市第12選區立委參選人李永萍的瑞芳服務處今天成立，以地方創生中心的形式...
國民黨新北市第12選區立委參選人李永萍的瑞芳服務處今天成立，以地方創生中心的形式運作。圖／李永萍服務處提供
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國民黨新北市第12選區立委參選人李永萍的瑞芳服務處今天成立，以地方創生中心的形式...
國民黨新北市第12選區立委參選人李永萍的瑞芳服務處今天成立，以地方創生中心的形式運作。圖／李永萍服務處提供
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國民黨新北市第12選區立委參選人李永萍的瑞芳服務處今天成立，以地方創生中心的形式...
國民黨新北市第12選區立委參選人李永萍的瑞芳服務處今天成立，以地方創生中心的形式運作。圖／李永萍服務處提供
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國民黨新北市第12選區立委參選人李永萍的瑞芳服務處今天成立，以地方創生中心的形式...
國民黨新北市第12選區立委參選人李永萍的瑞芳服務處今天成立，以地方創生中心的形式運作。圖／李永萍服務處提供
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瑞芳李永萍

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