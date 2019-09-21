突破不孝禁忌 他把中風父送長照機構反受到妥善照顧

2019-09-21 19:18 聯合報 記者 聯合報 記者 王昭月 ╱即時報導



台灣已步入老年社會，家庭不乏需要照顧的長輩，但很多人忌憚把父母送到長照機構會被視為不孝，從事醫療器材銷售的陳志豪卻慶幸中風的父親因在長照機構獲得妥善安置，晚年得以善終，今晚他獲選為長照孝道楷模，回首近5年來往返機構探視病父的歲月，感觸良深。

台灣長照產業聯合協會為喚醒國人及政府對長照課題的正視，舉辦首屆「奉台灣心、獻長照情」系列活動，昨晚在高雄圓山飯店表彰長照孝道楷模、長照貢獻及優質的機構與企業，理事長吳明樹盼藉此樹立典範，成為推動台灣長照務實優質的星火。

今年共有陳志豪、張淑屏、顏鸞慧、蕭細香4人獲選長照孝道楷模。其中張淑屏本身雖是名護理師，104年起肩負照護雙親的責任，蠟燭兩頭燒，仍親力親為。

當業務員的陳志豪從小與父親相依為命，他父親原本當大樓保全員，103年起中風，半身癱瘓，當時他在工廠工作，無法24小時照顧病父，只好將父親送至長照機構，但後來發現這樣的抉擇正確無誤，因為父親在專業照護下安然度過餘生。

陳志豪表示，很多人都認為把親人送到機構是不孝的，但以他的 狀況，真的出於無奈。為了讓父親獲得妥善的照護，他在經濟能力許可下挑選一家位在新北市頗為優質的機構，自己並報名參加照顧服務員訓練且取得證照，多方了解照顧細節，每天下班後，即從台北搭捷運到新北探視、陪伴父親，多年來風雨無阻。