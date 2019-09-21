屈公病累積11例 中和區公所公布14處管制區

2019-09-21 17:13 聯合報 記者 聯合報 記者 江婉儀 ╱即時報導



屈公病在新北市中和區已累積至11例，中和區內南里今天噴藥消毒，中和區公所也同時公布14處高風險管制區域，提醒民眾切勿到這幾個地方活動，避免染上屈公病，也呼籲民眾如有類似症狀，應盡速就醫。

中和區長賴俊達表示，目前已動用1萬6千人投入防疫工作，由於中和區確診的11案屈公病例活動史，都曾到國強嶺活動或居住周邊區域，所以周邊的內南里、外南里、福南里及中興里均列為加強防治區域，里長們每日與各鄰長、環保志工及巡守隊巡視里內積水容器是否清除，全力協助各入戶孳清及消毒，與里民解說，但也面臨部分民眾的不諒解，讓里長們心力交瘁。

中和區公所表示，14個高風險管制區域如下：南里興南路二段24巷往國強嶺國勝嶺路口、内南里興南路二段114巷18弄2號前鐵門至8號、内南里興南路二段142巷底、外南里南山路236巷63弄口、中興里中興街233巷8弄復興國小旁、中興里中興街263巷中興公園3條步道、慈雲寺入口（圓通路369巷66號）、圓通路367巷68號、一線天登山步道、通往春秋墓園道路、圓通路305巷、園通寺內及停車場路口、曉山青社區旁、樂天宮路口。

民政局長柯慶忠今也到場關心，並致贈慰問金予內南里、外南里、福南里及中興里等里長，柯慶忠表示，防治屈公病最好的方式是清除孳生源，但單靠政府單位的力量有限，里鄰長、環保志工及巡守隊是里內環境的守護者，藉由大家的力量才能將防疫的效果發揮到最大。