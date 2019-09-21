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慈林社會發展研修班開學 頂尖講師連結全球與台灣議題

2019-09-21 16:07聯合報 記者羅建旺╱即時報導

「2019慈林社會發展研修班」今天在財團法人慈林教育基金會文教中心1樓演講廳舉行開學典禮。

慈林創辦人林義雄、班主任台灣大學政治系教授黃長玲與來自各地學員們出席。

黃長玲說，台灣社會有其獨有特色，但面對的問題與其他國家社會都很類似，而全球化的年代裡，民主與人權都是普世價值，珍惜這種價值的不會只有台灣，例如最近香港連串的抗爭，就是有渴望這種價值實踐的人。

黃長玲指出，全球的議題要與在地的議題連結，台灣在國際上長期被排除，但與國際連結並沒有停下來，全國議題與在地實踐的經驗如何對話？即是課程規畫的理念之一。

研修班從昨天（9月20日）起持續到11月10日，利用６個周末的短期進修，課程分為《基礎課程》、《議題研討》與《藝術文化》三大類。

課程主題涵蓋台灣國家形成、中國因素與銳實力、台灣經濟轉型、全球化下的農業、綠色能源的在地實踐、性別暴力與性別平等、非典型雇用、建築社會人、文學、舞蹈等各領域。

師資則有中研院臺灣史研究所副研究員吳叡人、中研院社會所副研究員吳介民、東吳大學政治系教授陳俊宏、中山大學社會系教授蔡宏政、成功大學法律系教授李佳玟、綠色公民行動聯盟副秘書長洪申翰、地球公民金會執行長李根政、汗得建築工事實驗教育機構校長韋仁正、春山出版總編輯莊瑞琳、小說家童偉格、電影導演李惠仁、蔡瑞月文化基金會等頂尖講師。

慈林教育基金會表示，研修會以講座、展演、討論等方式共同學習、磨練、提升自己。

慈林創辦人林義雄、班主任臺灣大學政治系教授黃長玲與來自各地學員們出席。記者羅建旺...
慈林創辦人林義雄、班主任臺灣大學政治系教授黃長玲與來自各地學員們出席。記者羅建旺／攝影
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「2019慈林社會發展研修班」今天在財團法人慈林教育基金會文教中心1樓演講廳舉行...
「2019慈林社會發展研修班」今天在財團法人慈林教育基金會文教中心1樓演講廳舉行開學典禮。記者羅建旺／攝影
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建築中研院東吳大學

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