在地醜蔬果化身好吃西餐 新北辦時膳小當家

2019-09-21 15:41 聯合報 記者 聯合報 記者 魏翊庭 ╱即時報導



新北市教育局今在淡水商工舉辦「時膳小當家」創意料理決賽，學生利用在地當季食材，及各大超市所販售的NG蔬果，現場發揮巧思，設計1份有前菜、湯、主菜的菜單，並2小時內現場完成，看起來有模有樣，更是營養豐富。

「時膳小當家」共有新北市10所國、高中及高職挑戰，共20組學生隊伍進入決賽，名次分為特優、優選、佳作，其中高中職組特優是淡水商工的「食膳煮藝」劉承鑫、彭睿祥、黃鈺鈞；國中組2特優為秀峰高中國中部游絜晽、曾彥瑋、王雅鈴，及正德國中黃聖鈞、張廷墉、連浚涵。

「食膳煮藝」前菜是「海岸邊的花園」，採用新北小農栽種的蔬果櫛瓜、山藥及三貂角的九孔，再以芒果搭配優格醬；主菜「大地的擁抱」取用金山鴨肉，搭配甘藷、青花菜、玉米；湯品「翱龍盤雲」則選用新北三峽的明蝦以及西餐三寶美名的胡蘿蔔、西芹、洋蔥。

「食膳煮藝」團隊表示，該菜單富含維生素A，對於長期使用3C產品的現代人，可預防乾眼症；甘藷能能降低血液中的膽固醇；蝦肉則有很高的鈣和蛋白質的含量，提供了人體所需要的熱量。

淡水商工校長于賢華表示，淡水商工是全國第一所創立餐飲管理科的職業學校，也是教育部餐旅群科中心學校，加上設有園藝科，推動食農教育責無旁貸。