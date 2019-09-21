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南港打卡新亮點！ 「松山療養所所長宿舍」日本味十足

2019-09-21 15:26聯合報 記者郭頤╱即時報導

位於昆陽街164號的「松山療養所所長宿舍」建於日治時期，但因產權複雜荒廢多年，北市文化局106年投入2500萬元，歷經1年半的修復工程後如今風華再現，文化局上午舉行修復成果發表會，除播放修復紀錄片「台北時空的流動」外，同時辦理招商說明會，未來將委外營運，盼為南港帶來全新的藝文療癒空間。

「松山療養所所長宿舍」2006年登錄為歷史建築，原本的權管單位是衛福部胸腔病院，但因產權複雜，私地遭建物侵占，多年荒廢無人管理。為此，北市府106年以6400萬元向私地主協議購買，解決建物及土地權屬問題，並投入2500萬、歷經約1年半時間修復，才恢復昔日的日式建築風貌。

文化局副局長田瑋表示，文化局對此案詳細規畫跟調查，花費很多心力，除了「松山療養所所長宿舍」，對街的185號「松山療養所宿舍」今年也登錄為歷史建築，並投入2200萬將於10月啟動修復工程。

田瑋補充說明，歷史建物活化的最後一步，還是得靠廠商幫忙，該地未來將以OT模式委外營運，由於「松山療養所宿舍」身處社區內，盼廠商們發揮創意，經營時必要融入社區，回饋社區居民，為南港昆陽一帶打造藝術療癒的新基地。

「松山療養所」成立於1915年，前身為錫口養生院，見證台灣肺結核療養歷史，「松山療養所所長宿舍」則約1935年興建，屬於日治時期高等官第二種官舍，有廣大庭院，建築特色日洋兼併，此次包括入口處八角形小柱，車寄、玄關、應接室等都按原貌修復。

「松山療養所宿舍」則位所長宿舍對街，是同時期的建物，屬日治時期高等官第四種官舍，空間格局稍小，占地約160坪，主體建築約39坪，與所長宿舍同為日洋折衷建築。

文化局表示，未來OT委外營運團隊應打造「松山療養所所長宿舍」以藝術文化、養生療癒、文化資產等方向，規畫相關推廣活動，如講座、工作坊、展覽或課程等形態呈現，讓文化歷史和現代美學和諧共生，也可經營輕食餐飲、商品販賣等商業活動，增加未來團隊營運項目的靈活性。

文化局106年投入2500萬元，歷經1年半的修復工程後，讓「松山療養所所長宿舍」...
文化局106年投入2500萬元，歷經1年半的修復工程後，讓「松山療養所所長宿舍」風華再現，對街185號「松山療養所宿舍」今年也登錄為歷史建築，並投入2200萬將於10月啟動修復工程。圖為修復後「松山療養所所長宿舍」。圖／台北市文化局提供
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「松山療養所所長宿舍」建於日治時期，但因產權複雜，私地遭建物侵佔荒廢多年。圖為修...
「松山療養所所長宿舍」建於日治時期，但因產權複雜，私地遭建物侵佔荒廢多年。圖為修復前「松山療養所所長宿舍」。圖／台北市文化局提供
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「松山療養所所長宿舍」建於日治時期，但因產權複雜，私地遭建物侵佔荒廢多年。圖為修...
「松山療養所所長宿舍」建於日治時期，但因產權複雜，私地遭建物侵佔荒廢多年。圖為修復前「松山療養所所長宿舍」。圖／台北市文化局提供
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文化局106年投入2500萬元，歷經1年半的修復工程後，讓「松山療養所所長宿舍」...
文化局106年投入2500萬元，歷經1年半的修復工程後，讓「松山療養所所長宿舍」風華再現，對街185號「松山療養所宿舍」今年也登錄為歷史建築，並投入2200萬將於10月啟動修復工程。圖為修復後「松山療養所所長宿舍」。圖／台北市文化局提供
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「松山療養所所長宿舍」屬於日治時期高等官第二種官舍，有廣大庭院，建築特色日洋兼併...
「松山療養所所長宿舍」屬於日治時期高等官第二種官舍，有廣大庭院，建築特色日洋兼併，此次包括入口處八角形小柱，車寄、玄關、應接室等都按原貌修復。圖為修復中「松山療養所所長宿舍」。圖／台北市文化局提供
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宿舍歷史建築修復

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