萬里蟹產季開始了 現捕野柳假日活蟹市集開賣

2019-09-21 14:56 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



每年9月至12月為萬里蟹產季，新北市政府輔導萬里區漁會螃蟹產銷班，即日起至12月1日的例假日，都會在野柳漁港推出「野柳假日活蟹市集」，一籠籠現捕的萬里蟹，從漁船運上岸後，直接送到市集讓民眾選購，現場並有漁村媽媽在現場烹煮料理，遊客在港邊就可大啖萬里蟹嘗鮮。

新北市漁業及漁港事業管理處指出，秋天萬里蟹產季來觀光、來吃美食的人潮絡繹不絕，野柳的海鮮餐廳都會在懸掛萬里蟹旗幟，標榜使用在地萬里蟹，童叟無欺，而萬里蟹漁民及家人也都會在野柳漁港藍色公路候船亭擺攤，販售新鮮生猛的萬里蟹。

即日起到12月1日前的例假日上午11點至下午5點（天候不佳或是賣完提早收工除外），現場都備有新鮮萬里蟹及漁獲可以讓消費者親自選購，可以現蒸現吃或是帶回家料理，平日也可以到龜吼漁夫市集及富基魚市採購新鮮萬里蟹，都是民眾品蟹的好所在。

農業局說，每年9月至12月為萬里蟹主要產季，新北市政府漁業處為了拉近漁業產銷與民眾之距離，輔導萬里區漁會螃蟹產銷班在野柳漁港特別推出「野柳假日活蟹市集」，現場有8家攤位，由產銷班媽媽現場貼心服務，提供新鮮萬里蟹及漁獲讓民眾親自選購享用帶回家料理，也有代客蒸螃蟹，現蒸現吃，享用最鮮海味。

到萬里除了品嘗美味萬里蟹與新鮮漁獲，野柳地區擁有鬼斧神工的天然海蝕與風化景觀，可以沿著龜吼漁港到野柳漁港間的海岸線散步，賞玩奇岩怪石及眺望基隆嶼風光，其中，位於野柳東澳漁港東側的岬角「駱駝峰」，因為道路的開闢切斷山陵的脈絡，讓突出海線的山丘像是一隻望海的單峰駱駝而得名，在駝峰與山陵間休憩賞海，是不錯的選擇。

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萬里蟹官網https://wanlicrab.tw/index.php

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