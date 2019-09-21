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新北電競再開課 培育裁判教練遊戲設計人才

2019-09-21 13:41聯合報 記者魏翊庭╱即時報導

新北市政府培育電競產業人才，今年3月已開設首屆免費「電競學程班」，安排戰隊營運、賽事企畫、主播賽評及節目直播等課程主軸，此次的「電競產業專才認證課程」，將以電競裁判、教練、遊戲設計、VR應用為授課重點，讓學員學習電競產業各領域專業知識，成為全方位的電競專才。

新北市經發局副局長黃正誠表示，全球電競產值將於明年達到14.88億美元，一場電競大賽決賽，全球的收看人數甚至可以超過NBA決賽，電競產業市場不可小覷。經發局表示，已開設的「電競學程班」培養350人次播報、企畫、行銷等電競產業新血。

經發局表示，積極推動電競產業向上發展，已擬定「場域建置」、「活動推廣」及「人才培育」發展策略，去年8月成立新北電競基地，作為賽事舉辦、場域體驗及活動交流場地，今年暑假也整合經發局、教育局、文化局及民間資源，舉辦「2019新北電競季」系列活動，包括城市盃校園電競賽、六都電競賽等大型賽事，參與人次達16萬9千人次。

人才培育方面包括今年上下半年的電競學程班及專才認證班，此次認證班表現優異的學員將有機會進入電競相關產業服務。

參加認證課程的廖姓學生表示，自己是體育大學的學生，電競是一項新時代運動，由於就讀的學校並未開設相關課程，因此特別運用課餘時間參加，希望能藉由課程瞭解電競產業未來發展、整體賽事籌備運作及如何透過製播將賽事最精采一面呈現給觀眾。

經發局表示，為讓培育學員能學有所用，並協助電競周邊企業延攬電競專才，將於11月舉辦電競產業人才媒合活動，明年度也將持續開設電競產業人才相關課程。

新北市政府培育電競產業人才，繼今年3月開設首屆免費「電競學程班」，現又開設「電競...
新北市政府培育電競產業人才，繼今年3月開設首屆免費「電競學程班」，現又開設「電競產業專才認證課程」，將以電競裁判、教練、遊戲設計、VR應用為授課重點。圖／新北市經發局提供
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新北市政府培育電競產業人才，繼今年3月開設首屆免費「電競學程班」，現又開設「電競...
新北市政府培育電競產業人才，繼今年3月開設首屆免費「電競學程班」，現又開設「電競產業專才認證課程」，將以電競裁判、教練、遊戲設計、VR應用為授課重點。圖／新北市經發局提供
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