親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

網友好壞亂獻計！一把傘卡住辦公室門 員工爽放兩天假

小一男童蘇花公路遭重機撞上命危 送醫搶救恢復心跳

菸民注意！北市加強取締亂丟菸蒂 最高罰6000元

2019-09-21 13:19聯合報 記者郭頤╱即時報導

為降低台北的菸害環境汙染，北市府9月1日起已全面禁止連鎖便利商店咖啡店前騎樓吸菸，不過民眾亂丟菸蒂的情形仍為數眾多，為此環保局近期推動「台北市菸蒂大執法」，針對亂丟菸蒂熱點加強取締，經統計107年亂丟菸蒂的取締件數高達29680件，依規定可處1200至6000元罰鍰。

每年9月的第3個周末是世界清潔日，環保局配合環保署上午在西門町舉行「菸蒂不落地台北更美麗」記者會，用行動呼籲吸菸民眾菸蒂勿亂丟，環保局指出，北市取締亂丟菸蒂件數年年攀升，從105年的2萬1304件增加至107年的2萬9680件，環保局呼籲，菸蒂雖小，但數千種有害化學物質集中在菸蒂內，且菸的濾嘴為塑膠材質不易分解，其毒素終將隨流水進入食物鏈回到人體。

環保局長劉銘龍表示，目前北市連鎖便利商店及咖啡店前騎樓已全面禁菸，未來會逐步規畫更多戶外禁菸區域，如信義香堤廣場105年起已列禁菸區域，另外針對亂丟菸蒂，也將擴大設置商家外的熄菸設施(如熄菸筒)，同時加強取締力道。

環保局科長黃寬助指出，近期將針對亂丟菸蒂較多的23個熱點，派員加強稽查取締，如信義香堤廣場、西門町商圈和台北車站等地，並配合環保署宣導有騎樓店面的業者應負起清除菸蒂責任，連鎖便利商店、網咖及連鎖咖啡店業者需在適當地點設置熄菸設施，維護周遭環境，宣導期至12月底。

黃寬助表示，宣導期過後，明年1月1日起將優先對連鎖便利商店、網咖及連鎖咖啡店的騎樓周邊進行稽查，如稽查時發現菸蒂、垃圾等廢棄物，將對商家依法開罰1200元以上6000元以下罰鍰。

至於有反菸團體認為在商家外設置熄菸設施，是變相鼓勵民眾吸菸，黃寬助說，日本和歐美等國都有類似措施，如果沒設熄菸設施，菸民也不會因此不吸菸，甚至可能導致菸蒂亂丟的現象加劇，所以除宣導外，還是鼓勵商家應廣設熄菸設施。

環保局進一步說明，107年已輔導北市172處商家設置熄菸設施、1887家認養周邊環境，108年預計提升商家自設熄菸設施達300處、認養周邊環境達2500家；另統計截至今年7月，北市取締亂丟菸蒂數前3名，分別是信義香堤廣場、台北車站北平西路3號和中山地下街R1出口。

環保局近期推動「台北市菸蒂大執法」，將針對亂丟菸蒂較多的23個熱點，派員加強稽查...
環保局近期推動「台北市菸蒂大執法」，將針對亂丟菸蒂較多的23個熱點，派員加強稽查取締，民眾若亂丟菸蒂，依法可開罰1200至6000元罰鍰。記者郭頤／攝影
分享
環保局宣導，有騎樓店面的業者應負起清除菸蒂責任，連鎖便利商店、網咖及連鎖咖啡店業...
環保局宣導，有騎樓店面的業者應負起清除菸蒂責任，連鎖便利商店、網咖及連鎖咖啡店業者需在適當地點設置熄菸設施，維護周遭環境；明年1月1日起如稽查時發現菸蒂、垃圾等廢棄物，將對商家依法開罰1200元以上6000元以下罰鍰。記者郭頤／攝影
分享
環保局上午舉行「菸蒂不落地台北更美麗」記者會，局長劉銘龍帶頭撿起亂丟在地上的菸蒂...
環保局上午舉行「菸蒂不落地台北更美麗」記者會，局長劉銘龍帶頭撿起亂丟在地上的菸蒂，用行動呼籲菸民菸蒂勿亂丟，共同維護城市環境整潔。記者郭頤／攝影
分享
環保局宣導，有騎樓店面的業者應負起清除菸蒂責任，連鎖便利商店、網咖及連鎖咖啡店業...
環保局宣導，有騎樓店面的業者應負起清除菸蒂責任，連鎖便利商店、網咖及連鎖咖啡店業者需在適當地點設置熄菸設施，維護周遭環境；明年1月1日起如稽查時發現菸蒂、垃圾等廢棄物，將對商家依法開罰1200元以上6000元以下罰鍰。記者郭頤／攝影
分享

北市便利商店咖啡

相關新聞

北市優良導護志工 216人受表揚

2019-09-21 12:56

土城公所結合消防隊 親子玩遊戲學正確防災觀念

2019-09-21 12:13

921開箱地震救生包 台中人帶上這罐辣椒醬

2019-09-21 11:52

花東屏弱勢學生圓夢之旅參訪新北蘆洲

2019-09-21 11:44

廣興里長推動新店平廣溪封溪護魚 保護當地生態

2019-09-21 10:23

碧潭幾米地景裝置期間禁釣 新北觀光局：顧慮安全

2019-09-20 23:56

漏氣！北市瓦斯外洩 平均年逾3千次

2019-09-20 23:37

台北秋季結婚購物節 婚禮服務一條龍

2019-09-20 23:22

新北1元租菜市仔攤位 第2波99個機會

2019-09-20 23:16

侯友宜泰國取經 牽成工業結盟

2019-09-20 23:12

金山區磺溪整治 清水堤防首期年底完工

2019-09-20 23:11

山區持續降雨基隆河水位上漲 員山子今年首次分洪

2019-09-20 22:09

新北身障者創作展生命熱情 中和美麗永安生活館展出

2019-09-20 21:37

中和再添1起本土屈公病 圓通寺登山步道也被納管制

2019-09-20 19:12

菸蒂換垃圾袋 新莊光榮里推行成效佳

2019-09-20 19:05

新店小城里長秀開箱照 網友驚還要幫抓蛇

2019-09-20 19:04

三蘆增26處電池交換站 滿足電動機車族需求

2019-09-20 19:03

李永萍打造另類服務處 交流地方創生構想

2019-09-20 19:03

汐止洗車污染溪流要開罰 最重罰300萬元

2019-09-20 19:02

北市狗狗公車叫好不叫座？ 議員：滿意度高搭乘數卻很低

2019-09-20 18:47

家樂福二氧化碳濃度又超標 南港店、北投店接連出包

2019-09-20 17:00

新北城鄉局辦危老建物攝影展 首獎像倩女幽魂蘭若寺

2019-09-20 16:10

柯文哲在市府遭「國師團」挾持？議員批：難道柯粉最大

2019-09-20 15:43

新北市民1元租公有市場攤位 第2波申請雙十日截止

2019-09-20 15:27

想婚照過來！台北秋季結婚購物節 婚禮一條龍辦到好

2019-09-20 15:25

三峽創生服務中心啟動 盼帶動在地產業競爭力

2019-09-20 15:19

新北土城裕生社區 推借用環保袋做公益

2019-09-20 11:56

影／要活就要動 柯文哲鼓勵長者多走出家門

2019-09-20 11:00

金山暴雨重災區磺溪分段整治 清水堤防1期拚年底完工

2019-09-20 09:49
看更多

熱門文章

國內首次也是唯一一次 全台最美公路路跑錯過不再辦

2019-09-21 08:10

挑戰最深地下車站！桃捷綠線動工 和台鐵共構挖逾40公尺

2019-09-20 14:16

雲林「風飛沙」紫爆 學校緊閉門窗上課

2019-09-20 14:34

影／林姿妙接棒開箱照 「躺著」行銷宜蘭米

2019-09-20 13:39

台南街頭藝術節今晚登場 台南郵便局重現沙卡里巴廣場

2019-09-20 21:38

影／這座百年老隧道 中央官員見了都「驚豔」

2019-09-20 22:06

山區持續降雨基隆河水位上漲 員山子今年首次分洪

2019-09-20 22:09

「沒想到這麼紅」！ 屏東佳冬漁村裡的這一班超厲害

2019-09-21 10:36

金門發老兵召集令 邀軍友重回金門送隊徽與紀念酒

2019-09-20 17:17

蔡總統：桃捷與機捷結合 快速形成北北桃生活圈

2019-09-20 14:45

美濃私房夜景在這 觀景平台、登山步道重新打造

2019-09-20 14:21

台南秘境後花園 國家級水道博物館10月10日開幕

2019-09-20 15:36

離島居民限定優惠來了！「買國外 +1元送國內」省很大

2019-09-21 11:13

挖深40米！桃捷綠線挑戰最深地下車站

2019-09-20 23:55

新北身障者創作展生命熱情 中和美麗永安生活館展出

2019-09-20 21:37

109年度模範勞工選拔 新北市即日起受理報名

2019-09-20 16:00

家樂福二氧化碳濃度又超標 南港店、北投店接連出包

2019-09-20 17:00

北市狗狗公車叫好不叫座？ 議員：滿意度高搭乘數卻很低

2019-09-20 18:47

本土劇用九柑仔店熱播 三代同堂音樂會明晚登場

2019-09-20 15:38

柯文哲訪馬祖 笑問劉增應「現在只有我們是醫生嗎」？

2019-09-21 11:20

陪小英「開箱」社宅 鄭文燦喊話「每周公布體重」

2019-09-20 15:19

談教育 韓國瑜指這2件事沒做到就不及格該打屁股

2019-09-20 17:15

柯文哲在市府遭「國師團」挾持？議員批：難道柯粉最大

2019-09-20 15:43

台南水道變身博物館 雙十開園

2019-09-20 23:57

基隆客運787延駛壯觀里社區 平日46班假日42班次

2019-09-20 21:37

高市議會要準時開會散會 韓國瑜列席時間可縮短

2019-09-20 17:04

竹縣長訪人瑞慶重陽 百歲草藥公吐長壽秘密

2019-09-20 16:09

眷村故事加美食 憲光二村讓你體驗八寶飯邊演邊吃

2019-09-21 07:30

善款湧入1天溢滿缺口 解基隆家扶發不出獎助學金困境

2019-09-21 09:31

拆光！掛五星旗的台南「共產天后宮」 市府認定違建

2019-09-20 13:51

國慶焰火24日晚上試放3分鐘 屏縣府：當天河濱公園管制

2019-09-20 14:19

中和再添1起本土屈公病 圓通寺登山步道也被納管制

2019-09-20 19:12

新店小城里長秀開箱照 網友驚還要幫抓蛇

2019-09-20 19:04

交通、消費黑暗期 桃園中正路店家憂放「工程假」

2019-09-21 00:04

新北城鄉局辦危老建物攝影展 首獎像倩女幽魂蘭若寺

2019-09-20 16:10

美食新天地／金門「荳咖啡室」 手沖創意風味

2019-09-20 23:08

李永萍打造另類服務處 交流地方創生構想

2019-09-20 19:03

北碇島傳陸船擱淺 環保局嚴防油汙外洩

2019-09-20 22:44

鵝雞鴨同籠齊赴黃泉 彰化縣有人住處養鵝感染禽流感

2019-09-20 19:22

第一次到馬祖 柯文哲笑稱：和都會景觀不同很新奇

2019-09-21 11:58
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top