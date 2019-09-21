菸民注意！北市加強取締亂丟菸蒂 最高罰6000元

2019-09-21 13:19 聯合報 記者郭頤╱即時報導



為降低台北的菸害環境汙染，北市府9月1日起已全面禁止連鎖便利商店及咖啡店前騎樓吸菸，不過民眾亂丟菸蒂的情形仍為數眾多，為此環保局近期推動「台北市菸蒂大執法」，針對亂丟菸蒂熱點加強取締，經統計107年亂丟菸蒂的取締件數高達29680件，依規定可處1200至6000元罰鍰。

每年9月的第3個周末是世界清潔日，環保局配合環保署上午在西門町舉行「菸蒂不落地台北更美麗」記者會，用行動呼籲吸菸民眾菸蒂勿亂丟，環保局指出，北市取締亂丟菸蒂件數年年攀升，從105年的2萬1304件增加至107年的2萬9680件，環保局呼籲，菸蒂雖小，但數千種有害化學物質集中在菸蒂內，且菸的濾嘴為塑膠材質不易分解，其毒素終將隨流水進入食物鏈回到人體。

環保局長劉銘龍表示，目前北市連鎖便利商店及咖啡店前騎樓已全面禁菸，未來會逐步規畫更多戶外禁菸區域，如信義香堤廣場105年起已列禁菸區域，另外針對亂丟菸蒂，也將擴大設置商家外的熄菸設施(如熄菸筒)，同時加強取締力道。

環保局科長黃寬助指出，近期將針對亂丟菸蒂較多的23個熱點，派員加強稽查取締，如信義香堤廣場、西門町商圈和台北車站等地，並配合環保署宣導有騎樓店面的業者應負起清除菸蒂責任，連鎖便利商店、網咖及連鎖咖啡店業者需在適當地點設置熄菸設施，維護周遭環境，宣導期至12月底。

黃寬助表示，宣導期過後，明年1月1日起將優先對連鎖便利商店、網咖及連鎖咖啡店的騎樓周邊進行稽查，如稽查時發現菸蒂、垃圾等廢棄物，將對商家依法開罰1200元以上6000元以下罰鍰。

至於有反菸團體認為在商家外設置熄菸設施，是變相鼓勵民眾吸菸，黃寬助說，日本和歐美等國都有類似措施，如果沒設熄菸設施，菸民也不會因此不吸菸，甚至可能導致菸蒂亂丟的現象加劇，所以除宣導外，還是鼓勵商家應廣設熄菸設施。