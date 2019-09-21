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北市優良導護志工 216人受表揚

2019-09-21 12:56聯合報 記者魏莨伊╱即時報導

北市教育局今天上午舉辦「108年度國民中小學優良交通導護志工表揚大會」，表揚獲選優良交通導護志工216人。獲表揚的導護志工徐智暖說，站導護不像一般人想像中容易與威風，需要專業，即使執勤時要忍受日曬雨淋，但看見孩子的回饋就值得了。

副市長蔡炳坤致詞表示，表揚即是感恩，北市自民國86年起建立導護志工制度，目前有5632位導護志工，過去最多曾破萬人，顯見維護學童安全相當重要。

受表揚人員中滿20年以上共22人，滿10年以上至19年者更達81人，陳淑娟、王正芳及童金蓮三位志工擔任導護工作更已超過25年，成德國小鄭陳尾志工雖已高齡89歲，仍以守護學童通學為志業，在服務11年期間，每周執勤2次；由潭美國小推薦而獲選的方玉華志工，則是每天早上、中午、下午均執行導護工作，擔任導護工作3年來執勤時數即達1230小時。

福星國小導護志工徐智暖表示，她從擔任故事媽媽到站導護，在校服務超過10年，很多志工等孩子畢業就離開崗位，但她繼續留下，因為透過站導護的經驗，發現這是一件非常重要的事，福星國小校門面對中華路、開封街路口，車流量大，如果沒有導護維護秩序，孩子很容易就會闖越馬路。

徐智暖說，站導護不像一般人想像中容易與威風，需要專業，如何時跟號誌、怎麼指揮行人才看得懂，都要研習學習，執勤時曬太陽、下雨天穿雨衣，但看見孩子的回饋，就覺得很值得。

松山區副區隊長翁士峰表示，他做志工20年，站導護也有10年，一周5天不休息。最初自己要接任家長會長時，發覺很缺導護志工，畢竟7點就要到校準備，所以很多家長很難挪出時間，自己就先跳下來做，「一站就上癮了」。如今最小的孩子都上高中了，自己也60歲，邁入半退休狀態，未來計畫將大部分的時間都放在愛心、志工跟社會公益上。

翁士峰說，國小的孩子比較天真，每天都會朝氣十足向他問好，國中的孩子都悶著頭走，但他在國中站導護多年，從不理不睬到有7成學生會回應打招呼，笑說「有進步了」。

松山區副區隊長翁士峰（右）與福星國小導護志工徐智暖（左）接受108年度國民中小學...
松山區副區隊長翁士峰（右）與福星國小導護志工徐智暖（左）接受108年度國民中小學優良交通導護志工表揚。記者魏莨伊／攝影
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