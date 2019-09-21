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921開箱地震救生包 台中人帶上這罐辣椒醬

2019-09-21 11:52聯合報 記者趙容萱╱即時報導

今天適逢921大地震20周年，民進黨台中市第5選區（北北屯區）立委參選人莊競程趕上網路「真人開箱」熱潮，在臉書上真人開箱地震救生包，除了有飲水、手電筒、繩索及安全帽等裝備外，還特別準備一瓶東泉辣椒醬。莊競程幽默地說「台中人避難，就算是啃樹皮，也絕對要加東泉辣椒醬」。

莊競程表示，921大地震發生那年，他剛剛上大學，而且是開學的第一天。地震發生後，就立即返回台中大坑的家裡，但是整個道路都損壞，車輛根本無法通行，最後只得手腳並用，好不容易才抵達家裡。但家中房屋已經是東倒西歪，一些親戚朋友也在此次災難中，不幸喪生。這場地震讓他終身難忘。

莊競程指出，台灣位處地震帶，家中隨時要備好緊急避難包，遇到災難時就能派上用場。他也開箱平時他所準備的地震救生包，食品類包括有乾糧、泡麵、飲水。民生用品類包括卡式爐、瓦斯罐、手套。清潔用品包括濕紙巾、垃圾袋。莊競程強調，就算是避難，還是不能忘記做環保。另外，照明安全類包括頭燈、提燈、安全帽、童軍繩。隨身貴重物品包括證件影本、存摺影本、印章。

莊競程說，「有備無患」，事前準備好防災物品，災害來臨時才能從容應付。莊競程幽默的表示，台中人有一項東西是一定必備的，那就是「東泉辣椒醬」，因為台中人就算沒東西吃，只能啃樹皮的時候，只要有一瓶東泉辣椒醬，就可以吃得津津有味了。

莊競程在臉書上真人開箱地震救生包，還特別準備一瓶東泉辣椒醬（右下角）。圖／莊競程...
莊競程在臉書上真人開箱地震救生包，還特別準備一瓶東泉辣椒醬（右下角）。圖／莊競程提供
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莊競程在臉書上真人開箱地震救生包，還特別準備一瓶東泉辣椒醬（右下角）。圖／莊競程...
莊競程在臉書上真人開箱地震救生包，還特別準備一瓶東泉辣椒醬（右下角）。圖／莊競程提供
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921大地震民進黨泡麵

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