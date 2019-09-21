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廣興里長推動新店平廣溪封溪護魚　保護當地生態

2019-09-21 10:23聯合報 記者江婉儀╱即時報導

新北市新店區平廣溪流域有豐富的生態，也是熱門景點，但經常有遊客到溪旁釣魚，廣興里長吳進興為保護生態，推動封溪護魚，當地也成立巡守隊維護生態，市府今年3月已公告，民眾不得以任何方式採捕水產動植物，違者將依漁業法，處3萬元至15萬元罰鍰。

平廣溪源於新店廣興山區，溪長約10公里，流經廣興、廣平兩里後注入新店溪，溪水清澈河床平坦，是北部熱門戲水和溯溪路線。市府表示，今年3月公告平廣溪流域(平廣橋至平廣路一、二段交界處之小橋止及其支流)封溪護漁，民眾不得以任何方式採捕水產動植物，違者將依漁業法，處3萬元至15萬元罰鍰。

廣興里長吳進興表示，平廣溪沿途設有步道，自然生態非常豐富，可以看到許多鳥類及鳳蝶，溪中還有台灣石𩼧等原生魚種，這些都是廣興里重要的觀光資產。

吳進興表示，當他看到有民眾拿著釣具在溪邊垂釣時，覺得很痛心，因此致力推動平廣溪封溪護漁，在新店區公所及農業局的協助下，今年正式公告實施。吳進興期待透過封溪護漁，來保護平廣溪的生態，另一方面能結合這些自然生態行程，發展廣興里的生態旅遊。

農業局表示，廣興里因為人口外流及老化，是招募封溪護漁巡守隊的一大難題。不過當地居民秉持對這片土地的熱愛，在吳進興的號召下，今年6月由當地居民自發組成平廣溪封溪護漁巡守隊，透過教育訓練，讓居民用自己的力量來守護家園。農業局也會協助裝備及器材，讓巡守工作更加方便及安全。

農業局長李玟表示，保育溪流自然生態為長久永續的工作，環境生態需有在地保育觀念，由大家共同維護。為遏止在封溪護漁區段非法垂釣、濫捕等行為，農業局設有檢舉獎金，民眾如有發現違法濫捕情事，可提供相關影像，以電話向當地警察機關、區公所或農業局檢舉，相關封溪護漁資訊可上農業局網站查詢。

廣興里長吳進興為保護生態，推動封溪護魚，當地也成立巡守隊維護生態。圖／新北市農業...
廣興里長吳進興為保護生態，推動封溪護魚，當地也成立巡守隊維護生態。圖／新北市農業局提供
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護漁自然生態

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