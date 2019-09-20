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新北身障者創作展生命熱情 中和美麗永安生活館展出

2019-09-20 21:37聯合報 記者施鴻基╱即時報導

新北市政府社會局委託財團法人伊甸社會基金會辦理愛德、愛悅及愛滬發展中心等3家公設民營身障機構，7年前由教保老師溫家惠指導創作不少作品，如今以「回」為主題，在捷運永安站美麗永安生活館辦三愛文創聯展，副市長謝政達到場鼓勵並表示，身障者行動不便，但透過作品呈現生命光彩，幅幅動人。

展期即日起至10月20日止，展覽期間開放民眾報名家飾拼布畫、燒烙畫創作及平結編織等手作體驗課程。

今年26歲的小芸罹患「漸凍症」，19歲那年發病後住進愛德養護中心，學習編織藝術，但因手部虛軟無力，一幅作品要花3個月才能完成。她在現場展出2件大型綴織作品，其中一幅「魚」有2隻魚悠游自在的游水，小芸表示那象徵她內心對自由的深切渴望。

67歲的翠琴擅長手環編織，她在愛德養護中心透過編織重拾生活樂趣，利用鮮豔毛線把她在漁人碼頭、紅毛城所看到的風景，一一編織入畫。54歲的馨文中風半身不遂住愛悅養護中心，卻熱愛藝術，利用藍染和拼布拼出美麗風景，有海底水母畫、向空中十字架禱告意象，連輪椅兩側用拼布畫裝飾，眾人為之驚嘆。

王慶順利用燒烙畫燒出龍騰斷橋、蘭嶼風光和拾穗等畫作；愛滬發展中心的朝成則利用鋁線纏繞成小提琴、長號、小號等樂器，都將展出。

伊甸社會基金會執行常董尹可名表示，三愛文創聯展希望創作者能回到最初，重燃對生命的熱情，承繼伊甸創辦人劉俠的精神。

副市長謝政達（左）觀賞馨文的拼布畫。記者施鴻基／攝影
副市長謝政達（左）觀賞馨文的拼布畫。記者施鴻基／攝影
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王慶順利用燒烙畫燒出龍騰斷橋和拾穗等畫作。記者施鴻基／攝影
王慶順利用燒烙畫燒出龍騰斷橋和拾穗等畫作。記者施鴻基／攝影
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身障者文創

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