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中和再添1起本土屈公病 圓通寺登山步道也被納管制

2019-09-20 19:12聯合報 記者魏翊庭╱即時報導

新北市中和區今再新增1例本土屈公病例，是內南里62歲女，目前累計15案。該病例潛伏期間主要在住家周圍活動，鄰近國強嶺管制步道，研判可能仍在該區域感染。新北市衛生局表示，即日起新增管制區，將國強嶺到圓通寺間的登山步道及步道周邊菜園納入。

案15在9月15日出現頭痛、關節痛及肌肉痛就醫，9月17日通報採檢確診，目前症狀緩解在家隔離休養。

中和區出現首例本土屈公病例迄今，主要疫情研判都與國強嶺步道有關，近日依疫情發展擴大區塊防治範圍，中和有25里包含在內，另今早就將國強嶺至圓通寺間登山步道新增列為管制區，登山入口也拉封鎖線立告示牌限制人員進入。

衛生局指出，原本管制8條通往國強嶺步道，今天再增列國強嶺通往圓通寺登山步道，且登山步道旁的菜園也一並加入列管，民眾在管制期間切勿進入管制區域，避免違法罰鍰最高30萬元。

衛生局表示，經過噴消孳清作業，該步道病媒蚊密度逐漸下降，但因步道兩旁多菜園，加上天然環境易孳生蚊子，管制期間將定期進行長效藥物噴消及環境孳清。

衛生局提醒，屈公病是透過病媒蚊叮咬的疾病，呼籲民眾應定期清除住家周遭積水容器，避免養蚊感染疾病。感染屈公病通常會出現發燒、關節骨頭痛、肌肉痛、紅疹等症狀，尤其是手指或腳踝的關節會異常疼痛甚至會持續很久，提醒如出現疑似屈公病任一症狀，請盡速就醫並告知醫師活動史，或與中和區衛生所聯繫進行採檢。

新北市衛生局今天將國強嶺到圓通寺間的登山步道及步道周邊菜園納入管制區域，擅闖者可...
新北市衛生局今天將國強嶺到圓通寺間的登山步道及步道周邊菜園納入管制區域，擅闖者可罰30萬元。圖／新北市衛生局提供
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新北市衛生局今天將國強嶺到圓通寺間的登山步道及步道周邊菜園納入管制區域，擅闖者可...
新北市衛生局今天將國強嶺到圓通寺間的登山步道及步道周邊菜園納入管制區域，擅闖者可罰30萬元。圖／新北市衛生局提供
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衛生局屈公病

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