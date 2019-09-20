中和再添1起本土屈公病 圓通寺登山步道也被納管制

2019-09-20 19:12 聯合報 記者 聯合報 記者 魏翊庭 ╱即時報導



新北市中和區今再新增1例本土屈公病例，是內南里62歲女，目前累計15案。該病例潛伏期間主要在住家周圍活動，鄰近國強嶺管制步道，研判可能仍在該區域感染。新北市衛生局表示，即日起新增管制區，將國強嶺到圓通寺間的登山步道及步道周邊菜園納入。

案15在9月15日出現頭痛、關節痛及肌肉痛就醫，9月17日通報採檢確診，目前症狀緩解在家隔離休養。

中和區出現首例本土屈公病例迄今，主要疫情研判都與國強嶺步道有關，近日依疫情發展擴大區塊防治範圍，中和有25里包含在內，另今早就將國強嶺至圓通寺間登山步道新增列為管制區，登山入口也拉封鎖線立告示牌限制人員進入。

衛生局指出，原本管制8條通往國強嶺步道，今天再增列國強嶺通往圓通寺登山步道，且登山步道旁的菜園也一並加入列管，民眾在管制期間切勿進入管制區域，避免違法罰鍰最高30萬元。

衛生局表示，經過噴消孳清作業，該步道病媒蚊密度逐漸下降，但因步道兩旁多菜園，加上天然環境易孳生蚊子，管制期間將定期進行長效藥物噴消及環境孳清。