北市狗狗公車叫好不叫座？ 議員：滿意度高搭乘數卻很低

2019-09-20 18:47 聯合報 記者 聯合報 記者 楊正海 ╱即時報導



不少民眾休閒放假時會帶著毛孩一塊到狗狗運動公園玩耍，不過常有民眾因為帶著毛孩而對交通問題感到煩惱，對此，北市公運處8月31日起，針對過去試辦的7條「假日友善狗狗公車」路線實施增班，另9月13日起，新增5條試辦路線，要讓民眾和毛孩出遊更便利。

台北市議員許淑華下午在議會質詢指出，市府針對友善狗狗公車滿意度調查，滿意處很高，但她發現，民眾雖然滿意狗公車，但出現使用率卻很低的特殊現象；從106年起至今年7月，載運犬隻數量，只有669公車載160隻犬貓最多，其次是604公車戴了131 隻，最低的是681公車只載2隻，粽6甚至只載1隻，2年多來，的載運數為何叫好不叫座？

許淑華指出，狗狗公車上路時，106年做問卷調查，有八成六民眾支持、願意搭乘七成、希望繼續辦有七成，成效不錯。第二次調查在去年1月，民眾還是很有感，贊成達九成六，滿意度有八成，知道這項服務的民眾也有七成，曾經搭乘的有八成八。

但許淑華指出，數據顯示是不錯，且路線還將增加，從原本的7條路線再增加5條線，但為何叫好不叫座？動保處 指出，增加路線的原因是北市新增加狗公園活動區，才增加路線，例如迎風狗公園 。

公運處則表示，經過觀察，部分路線載運情況比較好，因為有經過狗公園的活動區，例如華山狗公園，因此載運數和區位有關，部分路線比較比較偏遠，載運數不好。