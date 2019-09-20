汐止洗車污染溪流要開罰 最重罰300萬元

2019-09-20 19:02 觀天下 記者陳惠玲／汐止報導



新北市政府環保局發公文請汐止福興宮善盡姜子寮洗車管理之責，洗車禁止再使用清潔劑，否則將開罰最高300萬元。 圖／觀天下有線電視提供 分享 facebook 汐止姜子寮山區，每到假日湧入不少人潮，除了看風景，最重要的到這裡洗車，只是洗車水都流入了一旁的保長坑溪，有些民眾使用清潔劑污染溪水，現在市府環保局發公文請設置的福興宮善盡管理之責加強宣導，洗車禁止再使用清潔劑，否則將開罰最高300萬元。

每到假日姜子寮福興宮前的空間，都可以看到車主們都手拿水管、?布，賣力在洗車，就算非假日，只要天氣不錯，汐止姜子寮山區，都會有不少民眾，為愛車洗澡，因為到這裡洗車真方便，設備不錯，只要打開水龍頭，就可以沖洗，雖然，成了另類的洗車奇景，不過，卻也造成了緊鄰的保長坑溪污染，所以，現在歡喜洗車場福興宮貼出了公告，如果使用化學物污染河川，環保局稽查到將罰3萬到300萬元。

姜子寮福興宮委員孫焰龍說，市府環保局在針對免費洗車場排放廢水污染案改善，稽查人員會不定期派員巡查，如果發現有民眾違反環保法規使用清潔劑，將針對洗車的人進行開罰，福興宮也在洗車場張貼公告提醒，希望民眾配合，如果沒有改善或是有被罰的情況發生，福興宮將停止供水。

目前這個免費洗車場是由地方上的信仰中心福興宮維護，山泉水洗車，一旁的功德箱隨意給或不給，所得都是福興宮用來做維護的經費，並且宮廟也做一些公益，希望大家能配合才能繼續下去。

孫焰龍指出，目前這一段的保長坑溪正在封溪護漁，生態維護很重要，地方人也不希望因為洗車清潔劑流入，污染清澈溪水。免費洗車場，歡迎大家來，不過，福興宮呼籲，山泉水洗車，不要使用清潔劑，以免被罰也愛護溪流生態。