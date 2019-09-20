李永萍打造另類服務處 交流地方創生構想

2019-09-20 19:03 觀天下 記者蕭皓文／瑞芳報導



七星區的立委參選人李永萍，瑞芳服務處打造另類的藝術文創空間，與民眾交流對東北角地方創生的想法與建議。 圖／觀天下有線電視提供 分享 facebook 七星區的立委參選人李永萍，明(21)日瑞芳服務處要舉行開幕，期盼打造另類的藝術文創空間，與民眾交流對東北角地方創生的想法與建議，有代表瑞芳山與海的畫作，還在二樓展示全台各地的創意伴手禮，邀請民眾前來參觀，激盪出對在地特色包裝的新想法。

立委候選人李永萍的瑞芳服務處，將在本周六下午三點半開幕，位在明燈路三段64號，屈臣氏的隔壁，走進服務處，便可見到一面寫下東北角四區鐵道景點串連的規劃圖，呈現出參選人對地方創生的理想。

立委參選人李永萍表示，這次跳脫以往選舉人的模式，在九月便開設競選服務處，便是希望打造獨特的藝文空間，以及展示競選團隊對地方創生的討論與構想，希望透過與民眾的交流，讓在地活化更有落實的契機。

由北藝大研究所學生陳佩歆所繪，線條勾勒出的結構宛如濱海壯觀的奇岩，二樓的另一邊展示架上，則是擺上其他縣市的各式特色伴手禮，當然也有找到適合代表瑞芳特色的文創想法。

台灣文化創意產業聯盟協會秘書長黃傳進表示，身為服務處的策展人，想跟鄉親們介紹竹炭口味的黑金鳳梨酥，因為東北角地區有豐富礦產，而瑞芳區地理形狀又似一隻蝙蝠，期望用黑色代表瑞芳的黑色力量，呈現地方產品特色對觀光的新詮釋。

除此之外，孔子鄭成功包裝的芒果口味薯片、克服選擇性障礙的戳戳樂茶包、三星蔥傘等，各式文創產品展示都是民眾推銷在地的模範，期望透過另類競選服務處的打造，帶領瑞芳民眾看到更多能推廣地方創生的希望。