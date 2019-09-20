新店小城里長秀開箱照 網友驚還要幫抓蛇

2019-09-20 19:04 觀天下 記者張芳琪／新店報導



新店區小城里里長郭仁澤就在臉書上秀出里長開箱照，有網友發現怎麼還會有抓蛇器具，忍不住驚嘆里長萬能。 圖／大新店有線電視提供 分享 facebook 近來掀起一波真人版開箱挑戰，許多機關團體單位陸續PO出開箱文，現在就連地方里長也跟上這股風潮，新店區小城里里長郭仁澤就在臉書上秀出里長開箱照，沒想到引起網友熱烈討論，這當中有網友發現怎麼還會有抓蛇器具，忍不住驚嘆里長萬能。

全球掀起一波真人版開箱挑戰，國內各行各業更是夯開箱，像是新北市各局處就曬出一連串的開箱文，包括陣仗浩大的消防局，還有注解仔細的勞工局，而環保局更是一口氣PO出四個不同單位的開箱文!跟上這股風潮，新店區小城里里長郭仁澤也把里長開箱一番!在自己臉書上秀出了開箱照!!

在開箱照片中除了背心、雨鞋、安全帽、機車、三角錐和樓梯等等外，最讓網友好奇的就是怎麼還會出現捕蛇器具，里長郭仁澤表示，由於小城里位處山區，生態相當豐富，所以偶而有蛇出現，已經習以為常，所以這捕蛇夾、捕蛇籠是小城里辦公室的必要裝備，另外就連電鋸都在其列，則是因為在風災時，遇到路樹傾倒，就得出動去鋸樹，所以里長開箱照一PO出，網友忍不住驚呼里長萬能。

小城里里長郭仁澤表示，只花不到一天時間就完成了開箱照的拍攝，因為這些器具和裝備，原本就都在里辦公室當中，不需要特別準備。

里長的開箱照引起網友熱烈討論，有人開玩笑的說，少了泡茶組，因為一般人印象中，里長都是在泡茶話家常，也有人說，有這樣風趣活潑的里長很幸福，大多數的網友則都驚訝原來里長裝備那麼多，郭仁澤說開箱照除了博君一笑外，也希望藉此讓更多人了解里長的工作。