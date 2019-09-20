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菸蒂換垃圾袋 新莊光榮里推行成效佳

2019-09-20 19:05觀天下 記者黃宥嫺／新莊報導

新莊區光榮里推出「家園無菸蒂行動」，短短不到二個月，里民提著一袋又袋的煙蒂換取環...
新莊區光榮里推出「家園無菸蒂行動」，短短不到二個月，里民提著一袋又袋的煙蒂換取環保垃圾袋，推行成效令人滿意。 圖／永佳樂有線電視提供
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里民撿菸蒂還能換取環保垃圾袋，節省購買垃圾袋開銷，皆大歡喜。新莊區光榮里辦公處配合新北市環保局推出「家園無菸蒂行動」，短短不到二個月，每天都有里民提著一袋又袋的煙蒂至里辦公處換取環保垃圾袋，推行成效令人滿意，預定將於10月底結束，請大家把握最後機會，撿菸蒂換垃圾袋行動要快哦!

新里長張湘琪表示，配合市府環保局推出「家園無菸蒂行動」，因她向來重視環保課題，並從今年８月份起，積極向里民展開宣導，里長進一步指出，根據有國際媒體報導，菸蒂是汙染海洋主要垃圾之一，嚴重破壞居住環境，新北市環保局擴大取締亂扔菸蒂，並推出「家園無菸蒂行動」，撿拾2百根菸蒂即可換3公升專用垃圾袋一包、6百根可兌換環保兩用袋10公升一包。

里長張湘琪說，短短不到二個月，每天都有里民提著一袋又袋的煙蒂至里辦公處換取環保垃圾袋，推行成效令人滿意，更讓里內各巷道少見煙蒂情形，衛生又乾淨有加分作用，值得一提事，對於里民的付出，換取垃圾袋，省去一筆開銷，可謂皆大歡喜。

該活動將於10月底結束，里長再揪大家請把握最後機會，想換取垃圾袋行動要快哦，不過，最終目的仍鼓勵大家一起愛護里環境讓煙蒂不落地。

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