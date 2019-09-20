新北屈公病疫情延燒 圓通寺一帶步道全面封鎖

2019-09-20 17:22 中央社 台北20日電



新北市屈公病疫情持續延燒，疾管署今天宣布中和區新增1名屈公病本土病例。為防疫情擴散，疾管署決定擴大步道封鎖範圍，即日起圓通寺一帶的步道將全面封鎖，呼籲民眾勿擅闖。

衛生福利部疾病管制署今天以新聞稿公布此消息，疾管署副署長羅一鈞接受記者電訪時表示，這次新增個案是家住中和區內南里的60多歲女性，近期無國外旅遊史，15日開始出現頭痛、肌肉關節疼痛及畏寒等症狀就醫，17日由醫院通報登革熱送驗，經檢驗排除登革熱，但於今天確診屈公病，目前個案症狀緩解在家休養，同住家人均無疑似症狀。

羅一鈞指出，個案平時活動地以內南里住家為主，由於該里位於國強嶺附近，研判在住家周邊感染的可能性較高，衛生單位接獲個案通報後，已針對個案住家及周邊住戶進行噴霧罐消毒、孳生源調查等工作，並加強當地民眾衛教。

他表示，由於國強嶺屬於牛埔山步道的一部分，步道間彼此相連，考量很多民眾常到上述步道或周邊菜園活動，為防疫情擴散，即日起將牛埔山靠近國強嶺、圓通寺一帶的步道增列為防疫管制區，同時在登山入口拉封鎖線立告示牌限制人員進入。

羅一鈞提醒，民眾在管制期間勿擅闖管制區域或破壞封鎖線，避免受罰，違者將依「傳染病防治法」第70條，處新台幣6萬元至30萬元罰鍰，未來地方政府將視疫情發展再決定何時解除封鎖。

根據疾管署統計，今年截至目前國內共有85例屈公病病例，其中17例為本土病例，分別為新北市16例、台北市1例；境外移入共有68例，感染國家以緬甸48例最多、其次為泰國10例。

疾管署呼籲，近期北部地區有降雨情形，應加強「巡、倒、清、刷」防範病媒蚊孳生；如有發燒、頭痛、噁心、出疹及關節痛等疑似症狀應儘速就醫，並告知旅遊活動史等，以利及早通報、診斷及防治。