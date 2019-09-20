家樂福二氧化碳濃度又超標 南港店、北投店接連出包

2019-09-20 17:00 聯合報 記者郭頤╱即時報導



台北市環保局今年暑期陸續針對轄內列管的16處大賣場進行稽查，結果發現家樂福北投店室內二氧化碳濃度1196ppm超過法規標準值，依法要求業者限期改善，並張貼室內空氣品質不合格標示，逾期未改善將處5萬元以上25萬元以下罰鍰。

炎炎夏日許多民眾喜歡到大賣場吹冷氣購物，為確保賣場內空氣品質，環保局表示，7到8月間針對轄內列管的19處KTV、17處電影院和16處大賣場進行專案稽查，稽查結果KTV及電影院全數合格。

大賣場方面，則查獲3處大賣場超標，除先前已查獲好市多北投店及家樂福南港店，室內二氧化碳濃度超標，日前又查獲家樂福北投店室內二氧化碳濃度1196ppm，超過法規標準值1000ppm。

家樂福公關張先生回應，將依據各店家實地情形，進行空品的通盤檢討，而南港店目前已完成初步改善，後續將與環保局進一步討論還有哪些改善空間；北投店的部分，已整理出應改善項目，會盡快調整設備及系統配置，並配合環保局的改善指導，盼提供消費者更好的購物環境。

環保局科長楊梅華表示，好市多北投店已在9月16日進行複查，檢測結果要2到3周，至於家樂福南港店限期在9月30日前完成改善，家樂福北投店則要求10月25日前改善。她提到，目前北市已有輔導62處單位裝設二氧化碳濃度監測系統，讓業者可以即時掌握場所的二氧化碳濃度，以維護空氣品質。

依現行規定，北市目前共有334處場所被列管，包含醫院、商場、電影院、KTV和健身房等16種場所，應符合室內空氣品質管理法。環保局指出，對於列管場所管制，先採全面巡檢，再針對巡檢二氧化碳濃度超標者稽查檢測，此外，特定期間將針對不同類型場所進行專案稽查。

室內人數過多或通風換氣效率不佳，就容易造成二氧化碳濃度累積，經研究顯示，二氧化碳濃度過高時，除會造成呼吸費力或困難等感覺，也會有頭痛、嗜睡和倦怠等症狀。