新北城鄉局辦危老建物攝影展 首獎像倩女幽魂蘭若寺

2019-09-20 16:10 聯合報 記者 聯合報 記者 江婉儀 ╱即時報導



新北市政府城鄉局今年8月1日搭配農曆7月鬼月，推出「這什麼鬼地方」線上攝影展徵件活動，透過尋找新北市危老建物，並上傳攝影照片，讓民眾更輕易接觸都更議題，其中位在新店的老舊公寓，場景就像電影《倩女幽魂》的蘭若寺，也因此獲得攝影展第一名。

危老建物攝影展徵件活動在一個月內，民眾投稿反應熱烈，參與人次突破1萬5千人，也吸引有都更需求的民眾前來投稿。攝影展也進行票選活動。獲得第一名的民眾林業翔，拍攝新北市一間位於新店區的近60年的老公寓，畫面宛如電影《倩女幽魂》的蘭若寺。

林業翔說，屋頂因為年代久遠，被樹根盤據，即使屋主來鋸樹兩回，仍無法阻止樹木一步步慢慢吃掉房子事情。外頭如下雨，裡頭必須撐傘，天花板也因為鋼筋鏽蝕，稍微些許地震就會將天花板水泥震落砸下，有如電影倩女幽魂的蘭若寺。

獲得第二名的民眾鐘淑芳，拍攝新北汐止區一處民宅，期待老屋能夠重建，給居民更安全的居住空間。