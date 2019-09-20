109年度模範勞工選拔 新北市即日起受理報名

2019-09-20 16:00 聯合報 記者 聯合報 記者 施鴻基 ╱即時報導



新北市政府勞工局即日起至11月15日止，受理各級工會、工業會及各事業單位等團體推薦人選，參與109年度模範勞工選拔。另為提高原住民勞工參與度，並鼓勵勞工勇於打破職業性別刻板印象，特別增加1至2名推薦名額，總計將遴選出150名模範勞工，於明年勞動節前公開表揚，入選者有機會代表新北市參加全國模範勞工選拔。