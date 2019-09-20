新北市民1元租公有市場攤位 第2波申請雙十日截止

2019-09-20 15:27 聯合報 記者 聯合報 記者 魏翊庭 ╱即時報導



新北市長侯友宜日前提出「新北市場青年頭家計畫」，青年提案就有機會1元租公有市場攤位，第1波有13件通過審核並完成契約簽訂，市場處宣布第2波開始報名，截至10月10日止。

新北市市場處表示，侯友宜今年4月份宣布「青年頭家X菜市榮光 新北就挺你」計畫，首次招募在6月截止，計有13件通過審核並完成契約簽訂，分別在板橋後埔市場、三重中央市場、新莊第一市場、林口東勢市場、汐止忠厚市場、汐止中正市場、永和溪洲市場、新店中央市場、蘆洲美食廣場及鶯歌市場。

市場處表示，公有市場將釋出99個攤位，讓想創業的市民能夠一圓創業夢。第2波招募時間即日起至10月10日止，提交完整的營業企畫，就可用最低1元的價格承租攤。

第1波進駐新店中央市場的青年頭家，「Lily & Sun」概念店老闆張煜昇表示，過去一直想創業，但店租的壓力讓他卻步，透過這項計畫，減輕他創業的負擔及壓力，也有更多的精神投入在經營理念的推廣。

張煜昇曾獲2015年教育部全國創新教學金質獎，以推廣健康美味餐飲、傳遞生活美學概念的理念打造概念店，主打餐飲結合生活美學，還提供親子共學空間。