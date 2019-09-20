想婚照過來！台北秋季結婚購物節 婚禮一條龍辦到好

2019-09-20 15:25 聯合報 記者郭頤╱即時報導



「2019台北秋季結婚購物節」今天在圓山爭艷館登場，為期3天的活動，集結了手工婚紗、婚禮攝影、喜宴、喜餅、珠寶婚戒、婚禮小物和男仕西服等相關業者共同展出，還有喜餅試吃、婚戒珠寶試戴和棚拍美照等體驗活動，當日消費滿萬元還可參加鑽戒、家電等好禮抽獎，開展就吸引不少新人前往參觀。

本次活動從租借禮服、攝影、婚宴、婚禮小物甚至到家俱，新人們都可以在展場一次購足，另外現場還安排免費隕石塔羅占卜，讓民眾參考自己未來的愛情運勢，盡快找到有緣人，而當天消費滿萬元的民眾，還有機會抽中頭獎的浪漫鑽戒。

台北秋季結婚購物節是台北市產業局、民政局與台北市婚紗攝影商業同業公會合作辦理，去年開始結合市府資源，串連民政局聯合婚禮及產業局竹子湖海芋季活動，共同行銷推廣愛情系列產業。

台北市長柯文哲表示，台北市每年約有1.5至2萬對新人，國外新人來台拍攝婚紗的比例也逐年攀升，依統計，每年來台拍攝婚紗的海外新人約2萬多對，整個拍攝婚紗、住宿及旅遊行程，每對新人大約停留台北5到10天，總花費約20萬元，大約可創造40億元的可觀產值，不僅同步帶動觀光效益，也推廣婚紗攝影等相關產業。