三峽創生服務中心啟動 盼帶動在地產業競爭力

2019-09-20 15:19 聯合報 記者 聯合報 記者 江婉儀 ╱即時報導



今年是地方創生元年，由經濟部中小企業處輔導成立的新北市三峽創生在地服務中心，在17日正式啟動，新北市農業局表示，期盼以創生中心來給予團隊協助、扶植成長，落實在地資源協助、促進在地產業創新創業，帶動地方產值及提升國際競爭力。

經濟部中小企業處與新北市農業局共同輔導成立全台首座創生服務中心，協助整合資源發展三峽在地特色，行銷當地農特產碧螺春茶及發展大菁產業。以事業帶動產業，活化地方發展。

三峽創生服務中心由甘樂文創作為資源媒合平台，深耕在地、累積經營能量與整合力，串連三峽文化數十位傳統工藝職人、青年返鄉創業店家夥伴、在地學術研究大學、社區關懷據點等，組織一個社區多方面領域的在地產業創生聯盟。

農業局表示，創生中心以「聚落文化國際觀光創新服務」、「城鄉品牌文化串接國際」、「三峽百年工藝創新應用」作為在地產業育成目標，讓台灣創業生態更加完善，給予新創團隊妥適的協助、扶植發展，期盼能落實在地資源協助、促進在地產業創新創業，帶動地方產值及提升國際競爭力。

執行長林峻丞表示，返鄉至今一直都以跨界串連在地產業，透過設計美學介入，開發在地文化創新商品、推動城鄉特色文化體驗，今年成立創生在地服務中心，也希望能更深入輔導在地式微產業轉型，跨產業間共創價值，適時提供育成資源對接在地，讓家鄉產業永續經營。