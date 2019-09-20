國家防災日防震演練不逼真 消防人員：宣導性質

2019-09-20 10:09 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



明天921大地震20周年，為記取921大地震教訓，內政部將每年9月21日訂為「國家防災日」，今天上午9點21分氣象局針對全國發布地震速報測試，雖然消防署事前發公文給各機關，要求配合演練，但警報發布，嘉義縣政府仍有部分單位公務員照常上班，也未引導洽公民眾避難，與民防演習逼真情形相比，落差很大。

上午9點21分前，縣府廣播要全體員工在警報發布，趕緊關燈，自行演練避難相關措施（抗震保命三步驟：趴下、掩護、穩住），引導洽公民眾避難，時間一到，大家手機同步收到地震速報測試，部分單位員工馬上關燈避在桌下，但部分單位員工照常上班，看電腦，交談，部分洽公民眾渾然不知，有民眾被保全提醒蹲下。

對防震演練「半調子」，消防局長呂清海說，民防演習有民防法依據，未配合有法可罰，防震演練無法可罰，防災演練宣導為主，提醒民眾提高防震警覺，消防局今天派隊到南投參加全國性震災演練，消防局逐年補充防災器材設備，加強宣導演練。