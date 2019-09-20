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台南北門聚落道路加高 築成二道防線盼脫離水患

2019-09-20 09:50聯合報 記者吳淑玲╱即時報導

台南市北門區南1線、南2線沿線社區逢雨淹水問題，市長黃偉哲十分關心，工務局配合市府「流域綜合治理計畫」，辦理該2條路線路面加高工程作為防洪路堤，經分年度兩期工程施作，今已完成最後新圍聚落路面加高，完整了聚落防護工程最後一塊拼圖。

緊鄰八掌溪畔的北門區，因地勢低窪，每遇豪雨溪水高漲，當地居民長年飽受淹水、出入不便及影響財產安全之苦，經市府努力爭取中央補助改善經費，獲得經濟部水利署「流域綜合治理計畫」預算補助，105年核定3千8百萬元辦理「北門區南1線聚落維生道路加高工程(舊渡子頭-大、小白米)」，於107年3月16日完成舊渡子頭、大小白米、錦湖社區路段；緊接著107年接續獲得核定6千3百萬元補助辦理「北門區南2線聚落維生道路加高工程(舊渡仔頭-新圍)」。

依據擬定防護治理對策規畫，首先利用現有社區周圍擋牆及道路，施作部落防護的二道防線，藉此阻斷外水灌入，再新闢社區之專用聯外排水路，加速聚落內降雨快速匯集至下游抽水站，最後再增加出口端抽水容量，直接抽至八掌溪內排放。

工務局依預定路堤高程，完成原道路加高30公分至70公分及側溝排水改善之任務，搭配水利局聚落防護其他箱涵節流、增設抽水機組等規畫項目，預期有效發揮功效，使居民脫離水患之苦。

台南北門區聚落道路加高，成為二道防洪。圖/台南市工務局提供
台南北門區聚落道路加高，成為二道防洪。圖/台南市工務局提供
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台南北門區聚落道路加高，成為二道防洪。圖/台南市工務局提供
台南北門區聚落道路加高，成為二道防洪。圖/台南市工務局提供
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淹水

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