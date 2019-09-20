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金山暴雨重災區磺溪分段整治 清水堤防1期拚年底完工

2019-09-20 09:49聯合報 記者邱瑞杰╱即時報導

水利署10河局發包「磺溪清水堤防防災減災工程(第1期)」，預定今年底前完成，保障...
水利署10河局發包「磺溪清水堤防防災減災工程(第1期)」，預定今年底前完成，保障居民生命財產安全。圖／水利署10河局提供
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新北市金山區磺溪流域2017年6月2日受梅雨重創，磺溪橋被洪水沖斷，流域大淹水。市府透過法鼓山捐款和水利署補助等款項，去年重建磺溪橋，水利署也展開堤防加高整建工程，清水堤防第1期可望今年完成，後續再視經費及工程用地徵收作業施作。

金山地區前年6月2日受滯留鋒面影響，短短12小時內降下531.5毫米超大豪雨，造成磺溪水位暴漲，金山區三界壇沿路、金包里街、磺清大橋上游段等多處低窪地區淹水，聯絡三界壇與市區的磺溪橋也被惡水沖毀。

新北市政府發包重建磺溪橋，去年5月底完工通車。工程總經費6820萬元，其中法鼓山捐助5000萬元，水利署第10河川局補助1600萬元。

10河局副局長許朝欽今天說，災後針對磺溪兩岸沿線堤防持續趕辦加高及整建工程，去年度先行完成右岸「磺溪田心堤防防災減災工程」，左岸「磺溪清水堤防防災減災工程(第1期)」預定今年底前完成，後續還會施作「磺溪40號橋堤防下游延伸工程」、「磺溪社寮堤防整建防災減災工程」、「磺溪清水堤防防災減災工程(第2期)」。

水利署水利規劃試驗所2017年提出的磺溪治理規劃檢討報告內容指出，磺溪清水堤防防災減災工程第1期完工後，若遇50年重現期洪水，可有效防護以往磺溪橋上游左岸周邊約4.1公頃易淹水區域，保障居民生命財產安全。

磺溪沿線部分尚未達50年重現期防洪河段，10河局在磺溪附近的三界壇路設置淹水感測器，希望透過即時掌握水情，在第一時間將警戒訊息傳達給當地民眾，並通知防救災單位提前應變，防止災情產生。

金山地區前年6月2日降下超大豪雨，造成磺溪水位暴漲，磺溪橋被沖斷，不少地區淹水。...
金山地區前年6月2日降下超大豪雨，造成磺溪水位暴漲，磺溪橋被沖斷，不少地區淹水。圖／水利署10河局提供
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