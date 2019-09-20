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塔巴颱風挾強風大浪 北海岸國際風箏節延1天改22日舉行

2019-09-20 07:17聯合報 記者游明煌╱即時報導

考量塔巴颱風影響，北海岸國際風箏節延1天改22日舉行。圖／摘自新北市北海岸國際風...
考量塔巴颱風影響，北海岸國際風箏節延1天改22日舉行。圖／摘自新北市北海岸國際風箏節粉絲專頁
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2019新北市北海岸國際風箏節原訂9月21日、本周六登場，但因受到塔巴颱風外圍環流影響，氣象局預測周六石門區將有大浪與強風警報，交通部北觀處及石門區公所已公告，2019新北市北海岸國際風箏節將順延1日，改到22日舉行，請民眾注意。

北觀處說，考量風箏節活動是在海邊舉行，強風可能會影響民眾及選手安全，為維護活動品質，今年的北海岸風箏節將順延1日，至22日（周日）辦理，如造成不便，請民眾見諒。

新北市北海岸國際風箏節今年邁入20周年，在石門風箏公園舉辦，有德、美、日、星馬、台灣等超過20個隊伍、百位風箏好手參與此次盛會。另主辦單位邀請20對情侶到場放風箏，高喊愛的宣言，參與者可拿到價值3300元的福袋。

2019新北市北海岸國際風箏節以箏愛北海岸為概念，除了設計船舶造型風箏，象徵啟航意涵外，還有各國來的風箏好手，展現精采的風箏表演，其中，國內風箏達人將帶來超過20米的章魚、魟魚等大型海洋系列風箏，另有毛毛蟲、企鵝、藍色小精靈等造型風箏。

另國外選手中，德國隊首次來台，帶來芝麻街卡通造型風箏，日本隊則是帶來日本浮世繪風箏。活動現場相當熱鬧，同步舉行北海岸藝文表演、北海岸農特產市集、風箏DIY、集戳章送紀念品等活動。

考量塔巴颱風影響，北海岸國際風箏節延1天改22日舉行，圖為去年風箏節的可愛台灣喔...
考量塔巴颱風影響，北海岸國際風箏節延1天改22日舉行，圖為去年風箏節的可愛台灣喔熊。圖／摘自新北市北海岸國際風箏節粉絲專頁
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風箏節石門颱風

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