塔巴颱風挾強風大浪 北海岸國際風箏節延1天改22日舉行

2019-09-20 07:17 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



考量塔巴颱風影響，北海岸國際風箏節延1天改22日舉行。圖／摘自新北市北海岸國際風箏節粉絲專頁 分享 facebook 2019新北市北海岸國際風箏節原訂9月21日、本周六登場，但因受到塔巴颱風外圍環流影響，氣象局預測周六石門區將有大浪與強風警報，交通部北觀處及石門區公所已公告，2019新北市北海岸國際風箏節將順延1日，改到22日舉行，請民眾注意。

北觀處說，考量風箏節活動是在海邊舉行，強風可能會影響民眾及選手安全，為維護活動品質，今年的北海岸風箏節將順延1日，至22日（周日）辦理，如造成不便，請民眾見諒。

新北市北海岸國際風箏節今年邁入20周年，在石門風箏公園舉辦，有德、美、日、星馬、台灣等超過20個隊伍、百位風箏好手參與此次盛會。另主辦單位邀請20對情侶到場放風箏，高喊愛的宣言，參與者可拿到價值3300元的福袋。

2019新北市北海岸國際風箏節以箏愛北海岸為概念，除了設計船舶造型風箏，象徵啟航意涵外，還有各國來的風箏好手，展現精采的風箏表演，其中，國內風箏達人將帶來超過20米的章魚、魟魚等大型海洋系列風箏，另有毛毛蟲、企鵝、藍色小精靈等造型風箏。