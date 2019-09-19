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汰換節能設備北市服務業今額滿 家戶還可繼續申請

2019-09-19 22:21聯合報 記者翁浩然╱即時報導

北市府開辦「108年服務業汰換節能設備與換裝智慧節能系統補助計畫」，因服務業者申請踴躍，8400萬元補助額度今天傍晚全數申請額滿，業者想再申請將要等明年度才會再開放；產業局副局長王三中表示，汰換節能設備補助，明年服務業部分，中央預定會再撥約3000萬元給北市府辦理，至於住宅家戶的汰換節能設備補助，北市明年度則有約2億多元，中央為讓人民有感，有意在9月底前拍板撥付給地方。

經濟部補助地方政府辦理服務業、住宅家戶的汰換汰換節能設備補助計畫，從去年起分3年度進行；北市去年度共獲得中央共1.85億元補助，今年度1.58億元，明年度預計有2.3億元。

王三中表示，去年度1.85億元中央原定全給服務業使用，主要來汰換燈管、能源管理系統、冰水主機（中央空調系統）；但因景氣不佳、企業態度觀望導致去年下半年開放申請時件數不多，中央因而在去年底邀集地方政府開會，最後決定將部分比例挪用給住宅家戶汰換節能設備，北市當時約分出7400萬元補助家戶汰換冰箱、冷氣，而服務業的1.11億元約今年5月申請滿額，共受理1362件。

王三中說，今年度1.58億元也分服務業及家戶兩部分，服務業8400萬元於本月9日開放申請，可能因企業已觀望1年有所準備，不到2周、今天下午就收件滿額，目前受理736件含備取申請案，後續審核若正取有資料不齊者將退件改由備取遞補；預計明年度還會有3000萬元補助服務業，但開放申請時間要配合中央決定。

至於家戶汰換節能設備補助的部分，王三中指出，近來中央發現家戶汰換成效不錯，有意加速相關補助款發放與總額度，因此明年度汰換補助金額絕大部分是給家戶使用，約有2億多元，北市府上周12日已發函向經濟部申請，經濟部集結其他縣市申請案後將報行政院，預計會提早在9月底前核定撥付給地方運用，加速推動政策。

王三中說，家戶汰換節能設備，北市去年至8月中旬已受理3萬9721件，補助民眾汰換3萬5200台冷氣、1萬3360台冰箱，金額達1.35億元；目前持續開放申請中。

家戶汰換節能設備補助計畫，北市去年至8月中旬已受理3萬9721件，補助民眾汰換3...
家戶汰換節能設備補助計畫，北市去年至8月中旬已受理3萬9721件，補助民眾汰換3萬5200台冷氣、1萬3360台冰箱，金額達1.35億元；目前持續開放申請中。 聯合報系資料照片
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