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校犬阿醜伴讀17年離世 校方辦追思會緬懷

2019-09-19 19:10中央社 新北19日電

三峽區大成國小校犬「阿醜」，17年來陪伴學生讀書、長大，日前因年邁離世，校方特別舉辦了一場「阿醜追思會」，讓全校師生繪製祝福小卡片，讓阿醜永存師生們的記憶中。

校方表示，大成國小民國91年從新北市政府動物保護防疫處認養了米克斯「阿醜」，成為大成國小校犬，17年來陪著小朋友讀書、長大。

阿醜日前因年邁離世，校方為感念阿醜帶給歷屆師生的美好回憶，舉辦了一場「阿醜追思會」，讓全校師生們繪製祝福小卡片，並焚燒給阿醜，感謝阿醜17年來的奉獻、陪伴，讓牠能帶著師生們的懷念，幸福的離開。

大成國小主任陳俊佳表示，起初校方認養阿醜時，因為常看見牠眉頭深鎖、像做鬼臉一般，才將牠取名為「阿醜」。

阿醜深獲學生喜愛，當學校辦理小小讀書會時，小朋友們都會選擇最靠近阿醜的位置坐，邊摸阿醜邊讀書，阿醜會開心地翻著肚皮，享受小朋友的疼愛。

陳俊佳說，阿醜與學生們就像一家人，除了擔任伴讀書僮外，也是校園巡邏犬，陪伴校園保全人員巡邏守衛。

大成國小警衛劉世明說，有一年夏天，他帶著阿醜巡視校園時，平時不會亂叫的阿醜突然對著某處草叢狂吠，他上前一看，竟然是一條蛇躲在草叢裡，讓他對阿醜的警覺性十分佩服，「真的是一隻很稱職、警覺性很高的巡邏犬」。

認養保全

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