汐止第一大湖遭汙染全變紅？環保局急解釋：是色素

2019-09-19 18:18 聯合報 記者 聯合報 記者 胡瑞玲 ╱即時報導



新北市汐止區第一大湖金龍湖日前傳出疑似遭到社區偷排廢氣汙水，導致金龍湖畔部分湖水染紅，對此，新北市環保局表示，這是稽查人員為採樣金龍湖擬遭汙染情形，投放無毒害紅色食用色素

汐止金龍湖擬因社區大樓偷排汙水受到汙染，汐止偵水志工林姓民眾爆料，位於金龍湖畔旁的土地公廟往翠湖左邊環湖步道旁的邊坡，水蓮山莊正下方，流下疑似化糞池的汙水，除了讓此處環境傳出陣陣惡臭味外，也造成金龍湖優養化情況更加嚴重。

由於金龍湖為汐止第一大湖，湖畔邊景色優美，近日又整修完環湖步道，是當地居民散步、運動、釣魚熱門去處，因此，傳出金龍湖遭到汙染的情況，在地議員白珮茹也十分關心，即刻通報環保局稽查人員到場勘查、採樣。

近日又有民眾在臉書「汐止集團」反映，金龍湖畔因不明原因遭到汙染，部分湖水全被染紅，對此，環保局急忙澄清，有關金龍湖畔排放紅色汙水一案，是因稽查人員為清查金龍湖環湖步道周邊不明管線，針對鄰近大型社區汙水管路投放紅色示蹤劑，比對紅色汙水流向，以釐清不明管線內汙水是否有排放至金龍湖的情形，而投放的紅色示蹤劑為無毒害的食用色素，對人體及環境並不會造成危害，請民眾放心。

還原整起事件的始末，9月12日林姓民眾發現金龍湖畔，水蓮山莊社區正後方，有不明管線排放廢棄汙水，並通知議員白珮茹汙染情況，經白珮茹通報環保局後，稽查人員當天即刻趕往連夜採樣；9月17日環保局為探測管線，於水蓮社區內B3棟後方人孔蓋投放無毒害紅色食用色素的示蹤劑，釐清汙水是否排放至金龍湖。

投放後發現，紅色示蹤劑並非從一開始民眾懷疑的3根管線流出，而是從別處的邊坡滲漏，發現水蓮山莊社區汙水管線有破損情況，導致汙水滲漏排入金龍湖，已依違反水汙染防治法並告發水蓮山莊並限期社區進行改善；9月18日環保局再度前往評估該區地勢及儀器探測的可行性，預計9月24日下午前往進行管線探測，以確認不明管線的源頭。

環保局表示，有關水蓮山莊社區汙水管線滲漏部分，將依水汙染防治法第51條規定，可裁處新台幣1萬元以上、600萬元以下罰鍰，並限期社區管委會於11月16日16時前完成改善，限期未完成改善者，按次處罰，後續也會每日不定期派員巡查，以監控金龍湖沿岸管線排水是否有汙染的情況，並依水汙染防治法嚴格執法。