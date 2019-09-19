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汐止第一大湖遭汙染全變紅？環保局急解釋：是色素

2019-09-19 18:18聯合報 記者胡瑞玲╱即時報導

新北市汐止區第一大湖金龍湖日前傳出疑似遭到社區偷排廢氣汙水，導致金龍湖畔部分湖水染紅，對此，新北市環保局表示，這是稽查人員為採樣金龍湖擬遭汙染情形，投放無毒害紅色食用色素

汐止金龍湖擬因社區大樓偷排汙水受到汙染，汐止偵水志工林姓民眾爆料，位於金龍湖畔旁的土地公廟往翠湖左邊環湖步道旁的邊坡，水蓮山莊正下方，流下疑似化糞池的汙水，除了讓此處環境傳出陣陣惡臭味外，也造成金龍湖優養化情況更加嚴重。

由於金龍湖為汐止第一大湖，湖畔邊景色優美，近日又整修完環湖步道，是當地居民散步、運動、釣魚熱門去處，因此，傳出金龍湖遭到汙染的情況，在地議員白珮茹也十分關心，即刻通報環保局稽查人員到場勘查、採樣。

近日又有民眾在臉書「汐止集團」反映，金龍湖畔因不明原因遭到汙染，部分湖水全被染紅，對此，環保局急忙澄清，有關金龍湖畔排放紅色汙水一案，是因稽查人員為清查金龍湖環湖步道周邊不明管線，針對鄰近大型社區汙水管路投放紅色示蹤劑，比對紅色汙水流向，以釐清不明管線內汙水是否有排放至金龍湖的情形，而投放的紅色示蹤劑為無毒害的食用色素，對人體及環境並不會造成危害，請民眾放心。

還原整起事件的始末，9月12日林姓民眾發現金龍湖畔，水蓮山莊社區正後方，有不明管線排放廢棄汙水，並通知議員白珮茹汙染情況，經白珮茹通報環保局後，稽查人員當天即刻趕往連夜採樣；9月17日環保局為探測管線，於水蓮社區內B3棟後方人孔蓋投放無毒害紅色食用色素的示蹤劑，釐清汙水是否排放至金龍湖。

投放後發現，紅色示蹤劑並非從一開始民眾懷疑的3根管線流出，而是從別處的邊坡滲漏，發現水蓮山莊社區汙水管線有破損情況，導致汙水滲漏排入金龍湖，已依違反水汙染防治法並告發水蓮山莊並限期社區進行改善；9月18日環保局再度前往評估該區地勢及儀器探測的可行性，預計9月24日下午前往進行管線探測，以確認不明管線的源頭。

環保局表示，有關水蓮山莊社區汙水管線滲漏部分，將依水汙染防治法第51條規定，可裁處新台幣1萬元以上、600萬元以下罰鍰，並限期社區管委會於11月16日16時前完成改善，限期未完成改善者，按次處罰，後續也會每日不定期派員巡查，以監控金龍湖沿岸管線排水是否有汙染的情況，並依水汙染防治法嚴格執法。

此外，針對社區汙水管線洩漏的情形，除了要求水蓮山莊社區盡速找出汙水管線滲漏點進行修復外，新北市水利局也將加速該區汙水下水道接管作業，以阻絕廢汙水進入金龍湖水體。

民眾日前發現金龍湖遭到汙染，經議員白珮茹通報環保局後，稽查人員當天晚上連夜採樣。...
民眾日前發現金龍湖遭到汙染，經議員白珮茹通報環保局後，稽查人員當天晚上連夜採樣。圖／民眾提供
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汐止偵水志工林姓民眾日前發現金龍湖畔的邊坡流出疑似化糞池的汙水，擬從三個管線排出...
汐止偵水志工林姓民眾日前發現金龍湖畔的邊坡流出疑似化糞池的汙水，擬從三個管線排出，並通知議員白珮茹汙染情形。圖／民眾提供
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汐止水蓮山莊因汙水管線破損導致廢棄汙水流入金龍湖，造成環境惡臭、湖水遭到汙染。記...
汐止水蓮山莊因汙水管線破損導致廢棄汙水流入金龍湖，造成環境惡臭、湖水遭到汙染。記者胡瑞玲／攝影
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汐止偵水志工林姓民眾日前發現金龍湖畔的邊坡流出疑似化糞池的汙水，擬從三個管線排出...
汐止偵水志工林姓民眾日前發現金龍湖畔的邊坡流出疑似化糞池的汙水，擬從三個管線排出，並通知議員白珮茹汙染情形。圖／民眾提供
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汐止水蓮山莊因汙水管線破損導致廢棄汙水流入金龍湖，造成環境惡臭、湖水遭到汙染。記...
汐止水蓮山莊因汙水管線破損導致廢棄汙水流入金龍湖，造成環境惡臭、湖水遭到汙染。記者胡瑞玲／攝影
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汐止偵水志工林姓民眾日前發現金龍湖畔的邊坡流出疑似化糞池的汙水，擬從三個管線排出...
汐止偵水志工林姓民眾日前發現金龍湖畔的邊坡流出疑似化糞池的汙水，擬從三個管線排出，並通知議員白珮茹汙染情形。圖／民眾提供
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汐止水蓮山莊因汙水管線破損導致廢棄汙水流入金龍湖，造成環境惡臭、湖水遭到汙染。記...
汐止水蓮山莊因汙水管線破損導致廢棄汙水流入金龍湖，造成環境惡臭、湖水遭到汙染。記者胡瑞玲／攝影
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汐止偵水志工林姓民眾日前發現金龍湖畔的邊坡、水蓮山莊正下方，流出疑似化糞池的汙水...
汐止偵水志工林姓民眾日前發現金龍湖畔的邊坡、水蓮山莊正下方，流出疑似化糞池的汙水。圖／民眾提供
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