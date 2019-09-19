叫便當要開電子發票？議員批徒增公務員困擾

2019-09-19 17:58 聯合報 記者 聯合報 記者 楊正海 ╱即時報導



北市與中央推動電子發票，議員許家蓓今在議會財建部門質詢指出，市府政府採購要求優先與有開電子發票之廠商合作，但小額採購案，例如會議訂便當買餐盒、維修公務車輛，能開電子發票的店家不多，反造成基層公務人員困擾，形同變相逼迫市府員工使用電子發票核銷。

許家蓓說，北市府今年1月推出電子化核銷系統，要求138個機關辦理採購核銷時，一律使用線上核銷。此外，為了推廣無紙化政策與電子發票，財政局建議各局處辦理採購時，優先與有開「電子發票」之廠商合作，政策引起許多公務員不滿。

許家蓓指出，財政局還在市府核銷系統公告各機關使用電子發票核銷的比例跟排名，造成各局處壓力，等於變相逼迫局處用電子發票核銷。甚至在七月的市政會議，柯文哲市長要求使用電子發票核銷比例最低的倒數十名，還要到市長室做檢討報告。

許家蓓表示，北市目前只有5家便當店、3間機車行有開電子發票，也就是說，若要維修機車，就只能到這3間有電子發票的機車行，市長搞E化，反而無法提升行政效率，成了另類擾民。