瑞芳活動中心活化有成 龍安里開辦共餐

2019-09-19 19:03 觀天下 記者蕭皓文／瑞芳報導



芳區龍安里銀髮俱樂部揭牌，里長柯瑞和也多方募資開辦每週四共餐，希望凝聚里內向心力。 圖／觀天下有線電視提供 分享 facebook 瑞芳區龍安里銀髮俱樂部今(19)日揭牌，為鼓勵居民日後能常來使用里內活動中心的空間，里長柯瑞和也多方募資，開辦每週四共餐，希望讓二十年來未做使用的活動中心得到活化，里民也能透過共餐活動，走出家門運運動，與鄰舍交流生活，凝聚里內向心力。

瑞芳龍安里今天舉行銀髮俱樂部揭牌，附近龍山、龍川、龍鎮及碩仁里長皆前來慶賀，市議員林裔綺服務處和區長也前來關心，第一次在里內辦共餐，社區志工都特別重視且細心，新鮮食材讓長輩吃得營養，還有冬瓜湯及湯圓相當豐盛。

擔心洗好的碗盤潮濕產生霉味，志工細心擦拭，首次共餐雖然少了烘碗機，雨遮、冷氣等場地設備也待整修，但里內會陸陸續續添購，期望透過各界贊助，讓銀髮俱樂部設備更完善。

市議員林裔綺服務處執行長顏世雄表示，銀髮俱樂部場地因二十多年來未使用，諸多設備顯得陳舊，林裔綺議員已承諾里長，將在今年補助添購冷氣、音響等設備，讓老者得到最好的照護，也讓社區感受到來自各界的愛心。

龍安里長柯瑞和表示，龍安里銀髮俱樂部位在瑞芳街112巷弄底左轉處7號1樓，歡迎附近居民每週四中午前來一同共餐，提升鄰舍間情誼，也享受社區提供美味共餐的用心。