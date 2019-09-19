喝咖啡跳流行舞 汐止舞藝匯好咖十月登場

2019-09-19 19:02 觀天下 記者陳惠玲／汐止報導



新北市議員周雅玲開辦的伯爵咖啡班進階班又加入了新元素，十月份開辦舞藝匯好咖活動，跳流行舞喝咖啡，歡迎報名參加。 圖／觀天下有線電視提供 分享 facebook 新北市議員周雅玲開辦的咖啡課程，伯爵咖啡班進階班又加入了新元素，candy老師特地邀請街舞老師，教導學員們在喝咖啡吃點心之外，也跳跳熱舞動一動，為邀更多人加入，也將在十月份開辦舞藝匯好咖活動，跳流行舞喝咖啡，歡迎報名參加。

每週定期開課的伯爵咖啡進階班，前一刻學員們還在慢活悠閒的沖泡咖啡，吃著點心品味一杯好咖啡，下一刻在鳥兒老師的指導下，跟著音樂跳舞，兩者結合似乎沒有違和感。

市議員周雅玲說，今天真的是超開心超有活力，我們Candy老師真的是允文允舞、能靜能動，除了平時的咖啡美學，今天則是請鳥兒老師帶來伯爵咖啡進階班將我們現場活力帶到最高點，教導我們全身韻律動起來，不到兩分鐘就開始爆汗，這也讓我們發現咖啡跟熱舞是可以結合在一起。

老師唐芯說，帶來新的元素，咖啡是靜，那我們帶一個動的元素進來，鳥兒老師是跳街舞非常厲害，希望學員都有所成長，鳥兒老師則說，讓大家除了喝咖啡吃點心之外，加入一點動的元素，讓平時沒有接觸舞蹈的大家，可以喝完咖啡起身動一動，candy老師說喝咖啡都要配音樂，那聽到音樂都會很想動一動，很高興能受邀教大家舞蹈。

周雅玲表示，除了靜態的咖啡香，我們在十月的時候也會在公所，由Candy老師結合現代舞感辦活動，我們也誠摯的邀請我們市民，10/4早上十點來汐止區公所11樓禮堂，由我們老師引領鳥兒老師帶大家跳現代熱舞，連續會上六堂課，每個禮拜五早上十點一直到十一點半，現場有鳥兒老師帶著大家跳流行MV舞蹈，免費教學還有喝精品咖啡配點心，透過現代流行舞，讓我們身心靈更健康。報名電話市議員周雅玲服務處2641-1772。