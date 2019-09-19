都是「和平國小」 花蓮、新北兩校交流

2019-09-19 18:59 觀天下 記者張芳琪/石碇報導



花蓮和平國小到了石碇區和平國小進行交流參訪，兩校小朋友在活動中認識彼此的文化特色，也有了難得的學習經驗。 圖／大新店有線電視提供 分享 facebook 花蓮和平國小昨(8)日來到了石碇區和平國小進行交流參訪，兩校小朋友在活動中，分別演奏了木琴和小提琴，而石碇和平國小更安排了食農教育體驗，帶領花蓮和平國小小朋友一同製作和平寶柚清潔液，兩所同名學校的小朋友認識彼此的文化特色，也有了難得的學習經驗。

來自花蓮秀林鄉的和平國小小朋友，以木琴演奏出太魯閣族的歌曲，在地的石碇和平國小則以小提琴演奏，歡迎遠道而來的貴賓，在青少年文化成長營城鄉教育文化交流活動中，兩校同為和平國小之名的小朋友，可以以音樂會友，展現各自學校的特色。

在音樂表演中，石碇和平國小校長姜孟佑還特別秀了一手薩克斯風，搭配著樂器吹奏，孩子們跟著打拍子，讓現場氣氛相當熱烈。

花蓮和平國小校長艾石生表示，由於花蓮所在區域較為偏遠，會希望孩子能多走出去開拓視野，而這次在找尋校際交流學校時，意外發現在石碇有所同名學校，該校校長姜孟佑又恰好是他研究所同學，因此促成了這次的緣分，兩校校長都希望藉由彼此交流互動，讓小朋友能相互認識與成長，並且了解不同的文化表現。

這次花蓮和平國小一共有約30位師生北上，除了以樂會友，石碇和平國小特別安排了食農教育體驗，讓兩校的小朋友一起製作和平寶柚清潔劑，兩所同名學校師生透過交流活動，增進了跨族群的了解與尊重，也讓孩子們獲得珍貴的學習經驗。