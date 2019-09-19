開箱接力吹進台南市政府 網友最想看的是這個

2019-09-19 17:49 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ╱即時報導



網路上目前最流行的是「開箱文」接力賽，台南市政府各單位也接力玩開箱，台南市新聞處也開箱市長黃偉哲的人型紙版，頗有創意，但網友不買帳，敲碗直要「真人版」

網路的普及，全球的接力賽一個接一個，像之前的冰桶接力，還有踢瓶蓋等，都相當有趣，最近流的開箱，最早據說是歐洲的警方想出來的花招，將警車裡的裝備全部取出，連同警員一起整齊地排列在地上，再以空拍機拍攝，幫警方打了不少免費廣告。

而這股開箱風也吹到台灣，各行各業都有人比照登出空拍的開箱照片，台南市政府各單位則從環保局開始，清潔隊與稽查隊，同仁都自發、好玩地貼出開箱照片，而市警局的鑑識中心、消防局各大隊也接力開箱，其中包括救護車與消防車還以開箱影片，除了展示設備，還展示人員以迅速的動作收拾相關物件，頗為有趣。

而新聞處則開箱的不是真人，是市長的紙偶版，各式裝備中有台南美食、腳踏車等，但網友最想看的還是市長的真人開箱，希望黃偉哲有空也開箱一下。

【開箱網址連結】

台南市環保局：

清潔隊 https://ppt.cc/faW7tx

稽查隊 https://ppt.cc/fhSpdx

台南市警察局鑑識中心：https://ppt.cc/fIkFvx

台南市新聞處 https://ppt.cc/fcNqex

台南市消防局：

第四大隊 https://ppt.cc/fvZB0x

第五大隊 https://ppt.cc/faIvNx

第六大隊 https://ppt.cc/fykk2x