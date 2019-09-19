毛孩有福了 假日友善狗狗公車增班增路線 繫繩就可上車

2019-09-19 16:44 聯合報 記者郭頤╱即時報導



不少民眾休閒放假時會帶著毛孩一塊到狗狗運動公園玩耍，不過常有民眾因為帶著毛孩而對交通問題感到煩惱，對此北市公運處8月31日起，將過去試辦的7條「假日友善狗狗公車」路線，增班正式實施，另在9月13日起，新增5條試辦路線，要讓民眾和毛孩出遊更便利。

過去民眾如果想帶毛孩搭公車，必須讓毛孩待在包包或籠子裡，頭手腳都不能外露，相當麻煩。北市府為友善毛孩，106年起開始試辦「假日友善狗狗公車」，民眾只要將狗狗繫上牽繩，就可直接上車，不過因為毛孩不用收費，所以也不能佔用座位，而一位民眾只能帶一隻狗狗上車，方便就近照顧，避免意外發生。

公運處科長郭献文表示，友善狗狗公車是利用既有的公車路線規劃，目前僅在假日開放，以0東路線公車為例，狗狗公車發車時間分別為8:30、13:00和16:40，其餘班次均維持一般公車規定運行；而狗狗公車發車時都會在車上的LED指示牌和牌面特別標註，讓不習慣與狗狗共乘的民眾清楚辨識。

郭献文指出，8月31日起已將0東、604和棕6等7條試辦的狗狗公車路線，轉為正式實施，並增加班次運行，另為配合北勢湖狗活動區啟用，9月13日起開始試辦620路線的狗狗公車，同時一倂試辦257、262區間車、265與679等4條路線，使每座狗公園至少都有2條公車路線可到達。