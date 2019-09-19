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北部新增兩例本土屈公病 其中一例發病時曾到台南

2019-09-19 16:36聯合報 記者修瑞瑩╱即時報導

衛生福利部疾病管制署今天公布國內新增兩例的本土屈公病病例，總病例數達到16例，病例都在北部，但是新增的病例中有一例發病期間曾到台南活動，台南市衛生局提醒民眾如果有相關症狀出現，要特別小心。

衛生局表示，疾管署新公布的兩例本土屈公病中的一例，9月6日出現肌肉關節骨頭痛，當日陪同親人至台南，因為不舒服到台南中西區診所就醫，被診斷為感冒。當晚於東區住宿，9月7日即返回新北市，後續因出現吞嚥困難、喉嚨痛及紅疹等症狀就醫，多次就醫後，於9月12日由醫院通報，並於9月17日第二次採檢後，因檢出屈公病抗體陽性而在今天確診。

今年截至目前我國共計83例屈公病病例，其中16例為本土病例，分別為新北市15例（中和區11例，永和區、新莊區、新店區及土城區各1例）及台北市1例（萬華區）；另境外移入病例67例，感染國家以緬甸47例為多、其次為泰國10例，近一個月新增病例感染國家以緬甸為主。

衛生局表示，屈公病是經由病媒蚊叮咬而傳播的急性傳染病，國內可傳播屈公病毒的病媒蚊主要為埃及斑蚊及白線斑蚊，且病媒蚊對於叮咬對象並無選擇性，一旦有屈公病毒進入社區，且生活周圍有病媒蚊孳生源的環境，就有屈公病流行的可能性，所以民眾平時應做好病媒蚊孳生源的清除工作。

此外，民眾平時也應提高警覺，了解屈公病的症狀，發病時可及早就醫、早期診斷且適當治療。

感染屈公病主要的症狀是突然發燒、關節疼痛（一碰就會痛）或關節炎、頭痛、噁心、疲倦、肌肉疼痛等症狀，約半數的病患會出現皮疹，症狀持續約3～7天，大部分患者在1週內可康復，部分患者從發病開始出現嚴重的關節痛，並持續數個月，新生兒、65歲以上的年長者、患高血壓、糖尿病或心血管疾病者都是重症的高危險群。

衛生局表示，因屈公病發病初期的症狀和登革熱、茲卡病毒感染症很相似，潛伏期約2到12天，且傳染的病媒蚊皆為埃及斑蚊及白線斑蚊，請民眾加強注意，清除積水容器杜絶病媒蚊孳生及做好防蚊措施，勿因天氣轉涼而輕忽，目前的氣侯溫度正適合病媒蚊繁殖。

如有發燒、頭痛、噁心、出疹及關節痛等疑似症狀應儘速就醫，並告知旅遊活動史等，以利及早通報、診斷及防治。相關資訊可至臺南市政府登革熱防治中心資訊網（ http://health.tainan.gov.tw/dengue/），或撥打免付費防疫專線1922（或0800-001922）洽詢。

台南市衛生局提醒國內目前不僅有登革熱流行，還有不少屈公病例，都必須加強積水清掃。...
台南市衛生局提醒國內目前不僅有登革熱流行，還有不少屈公病例，都必須加強積水清掃。圖／衛生局提供
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台南市衛生局提醒國內目前不僅有登革熱流行，還有不少屈公病例，都必須加強積水清掃。...
台南市衛生局提醒國內目前不僅有登革熱流行，還有不少屈公病例，都必須加強積水清掃。圖／衛生局提供
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屈公病衛生局病媒蚊

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