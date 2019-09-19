柯家軍成北市府「違章」？議員要求看薪資、出缺勤紀錄

2019-09-19 16:32 聯合報 記者 聯合報 記者 楊正海 ╱即時報導



台北市議會民政委員會上午聽取市府民政業務單位工作報告，藍、綠議員質疑「柯家軍」人馬搶占市府各局處機要缺，領薪水卻忙選舉，根本是市府「違章建築」。

國民黨台北市議員王浩質疑，北市府內各種以機要名義占局處缺有多少，要求一周內提供出勤紀錄、工作內容、薪資列表給議會。

對此，北市府祕書長張哲揚說，這些機要不是「違章」，但不被王浩接受，仍認為很多職務市府沒有那個缺，以他來看那是違章。

國民黨市議員應曉薇也說，市府的機要聘任草率，對不起基層公務人員，有人做10年、20年都沒被重視，結果空降、一大堆機要。

新黨市議員侯漢廷也指出，根據祕書處報告，媒體事務組今年上半年拍攝80支市政推廣影片，但是柯文哲自詡「公事包」，酸高雄市長韓國瑜「草包」、蔡英文總統是「菜包」，這與市政毫無關聯。

民進黨議員陳怡君表示，像柯文哲的官方Line@帳號既會宣傳市政，也PO民眾黨入黨資訊、上網路直播節目的訊息，雖然這些經費來源是柯的民間友人，但這些訊息到底是不是有市府顧問職、機要所做的，應該說清楚。