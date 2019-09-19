跟蟹足腫醜疤說掰掰 放射治療減少復發

2019-09-19 16:30 聯合報 記者 聯合報 記者 陳斯穎 ╱即時報導



陳女士的左肩及背部因蟹足腫和肥厚性疤痕困擾多年，不僅影響美觀，還造成左肩關節活動受到影響，數年來嘗試過局部皮下類固醇注射、手術切除及植皮，仍舊一再復發，外科醫師為陳女士施以疤痕切除手術後，轉介術後放射治療，成功改善蟹足腫問題，術後5個月未再復發。

台大醫院新竹分院放射腫瘤科醫師胡明原表示，蟹足腫和肥厚性疤痕都是異常增生的疤痕組織，兩者差別在於肥厚性疤痕只在原本受傷的地方增生，蟹足腫則會擴展到傷口周遭，擴展的範圍會大於原先受傷部位。

蟹足腫及肥厚性疤痕好發於有色人種如亞洲人及黑人族群，與體質及基因有關，身體皮膚張力較大的部位，如前胸、肩頸部、上背、關節等處較容易發生，且傷及皮膚真皮層的較深傷口，會比表淺傷口容易發生蟹足腫。

胡明原表示，蟹足腫有不少治療方式，包含局部皮下類固醇注射、雷射治療、局部冷凍治療等。最常使用的是局部皮下類固醇注射，但須多次注射，除了治療時的疼痛，若疤痕面積較大、需大量注射亦可能出現藥物副作用；冷凍治療則是用液態氮的低溫破壞真皮層過度生長的纖維母細胞，達到抑制疤痕生長的作用。這些方法的共同缺點是復發率偏高，且往往需要長時間反覆治療。

當病灶較大時，醫師會考慮手術治療，手術切除的風險在於仍可能復發，甚至比原先病灶更大，因此大多需要搭配其他治療方式，而較常搭配的便是放射治療，其原理是使用放射線破壞過度活躍的纖維母細胞，減少疤痕的增生。

胡明原指出，研究發現術後24小時內接受放射治療的治療效果最好，治療時不會有特別不適，只有少數病人出現局部皮膚發紅等反應，較常使用的方法為電子射束，治療次數約為1到5次，每次數分鐘，一般來說控制復發的機率大於80%，成效比其他治療方法來的好。