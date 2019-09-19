中和國強嶺再2例屈公病 是否第二波疫情需再判定

2019-09-19 15:46 聯合報 記者 聯合報 記者 魏翊庭 ╱即時報導



新北市中和再新增2例本土屈公病例，研判仍與國強嶺周邊步道風險區域有關，新北市已累積14案，步道持續封閉中。

新北市衛生局表示，新增2例本土屈公病例，是居住於中和區力行里56歲男（案13）及外南里67歲女（案14）。由於2人住家鄰近國強嶺步道，或潛伏期間曾有國強嶺步道周邊錦和里風險區域活動史，研判感染與該區域有關，相關接觸者無症狀。

案13在9月6日出現關節痛及肌肉痛，9月8日發燒，9月9日吞嚥困難及喉嚨痛，其間曾就醫，9月11日因出現紅疹再度就醫，9月12日通報採檢，9月17日經二採後檢驗確診。案14則在9月15日出現噁心嘔吐，當日曾就醫診斷為腸胃炎，9月16日開始發燒、頭痛及關節痛就醫通報採檢確診。

由於中和本土屈公病第一案是8月26日由疾管署公布，案14則發生在9月15日，衛生局副局長許朝程表示，一般屈公病潛伏期約2周，案14可能還是屬第一波病情，不過是否為第二波需再由疾管署判定。衛生局疾管科表示，目前病情仍控制在國強嶺周邊，市府正研擬是否擴大防疫區。

衛生局指出，市府已完成2人住家戶內外及活動地與周邊風險場域孳清噴消，並將安排針對住家周圍半徑50公尺逐戶入內孳清噴消，且持續動員加強社區環境孳清與預防性噴消作業。

衛生局持續封閉國強嶺步道，另呼籲民眾應依「巡、倒、清、刷」口訣，加強居家環境巡查，落實戶內外積水容器清除，並做好個人防護措施，外出穿淺色長袖長褲，噴灑經衛福部核可的防蚊液，只有「不養蚊、不被蚊叮」才能有效防止感染屈公病。