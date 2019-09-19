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擴大推動取消訂報？柯文哲再砍里鄰長報

2019-09-19 15:03聯合報 記者楊正海╱即時報導

北市議會民政委員會上午進行市府民政業務單位工作報告，議員發現北市自1996年起補助里鄰長每月300元的訂報費，經費科目改為通訊費，意謂取消補助報紙，等於里鄰長報紙的補助經費取消，民眾到里辦公處，可能看不到報紙。

台北市長柯文哲4年前一上任，就取消市長室訂報，還要求各局處「檢討」，並爆出至少一半局處退訂報紙，北市各級學校甚至還只訂國語日報。如今隨著柯文哲成功連任後，不訂報的指示「再進化」。今年1月柯文哲在市政會議上要求各局處，及其附屬機關全面檢討訂報需求，能不訂報就不要訂報，包括區公所、戶政事務所、動物園、北捷，甚至是北農等四大公司，都在「檢討範圍」內。

市議員王浩說，北市有近萬名里、鄰長，逾60歲占6成以上，較習慣閱報吸收資訊，柯文哲上任已經砍過幾波報紙，但憑什麼他愛網路大家就不能看報？9000多個里鄰長依平均年齡，會看網路？還是報紙，不應刪掉里鄰長報。

民政局長藍世聰說，柯文哲推動無紙化的意志非常堅定，年長的里鄰長確實有閱報需求，因此僅能折衷，補助里鄰長每人每月300元的通訊費，可用於訂報、通訊費用、訂閱網路報，尊重里鄰長的意願。至於是否恢復，仍要向市長報告。

議員林國成也說，對傳統報紙，他建議市長不要管這麼多，給里鄰長一分免費報紙，這問題要重視一下。鄰里長通常都50歲以上，他習慣看報紙，你要他看網路，這不合邏輯。像高雄市、台南市都有編訂報預算，但北市卻取消，這不太好。王浩也說，柯文哲的個人意志不能凌虐老百姓。

議員徐立信指出，應該暫緩取消訂報，先加強里鄰長以及里民加入LINE，等到有一定比例再考慮取消，畢竟報紙可提供他們看今天的大小事。

台北市議會民政委員會上午進行市府民政業務單位工作報告。記者楊正海/攝影
台北市議會民政委員會上午進行市府民政業務單位工作報告。記者楊正海/攝影
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柯文哲北市

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