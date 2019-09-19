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用公益見證50年的愛情 夫婦再次捐贈復康巴士

2019-09-19 12:57聯合報 記者陳斯穎╱即時報導

新竹縣政府今天獲贈2輛復康巴士，分別由新竹縣禾意關懷協會，和成都機械廠創辦人涂嘉峰與馮寶玉夫婦捐贈，這是涂嘉峰與馮寶玉夫婦2年來聯名捐出的第2輛復康巴士。兩人今年以善行慶祝50周年金婚，在子女陪同下捐贈，縣長楊文科感謝鄉親的善舉，直說「這是最好的身教！」

涂嘉峰說，幫助需要幫助的人是妻子的心願，2年前捐了一輛復康巴士，這次則特別選在金婚及創業50年，在兒子、媳婦及孫女的陪同下完成捐贈儀式。

新竹縣禾意關懷協會理事長曾玉美表示，協會在多年來為縣內長者及身心障礙者提供居家服務的過程中，看到民眾對交通接送的需求，因此決定捐贈復康巴士。

縣長楊文科肯定禾意關懷協會及涂嘉峰夫婦的愛心善舉，特別頒贈「熱心公益 慈善為懷」琉璃獎座，感謝鄉親拋磚引玉，讓更多人關心弱勢。

縣府社會處表示，縣府過去善用公益彩券盈餘分配基金專戶，添購復康巴士提供無礙交通服務，截至今年包含受贈、跟自行採買，已有30輛復康巴士，開辦以來已服務62萬人次。

社會處指出，復康巴士提供行動不便的身障朋友，就醫、就學、就業、洽公及外出等接送服務，若非身障民眾，只要醫師開立下肢不便需使用輪椅的證明，也可提出申請。鼓勵身心障礙者走出戶外，積極參與社會活動，復康巴士預約訂車專線為6572151。

成都機械廠創辦人涂嘉峰與馮寶玉夫婦以善行慶祝50周年金婚，在子女陪同下捐贈復康巴...
成都機械廠創辦人涂嘉峰與馮寶玉夫婦以善行慶祝50周年金婚，在子女陪同下捐贈復康巴士給新竹縣政府。記者陳斯穎／攝影
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巴士新竹楊文科

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