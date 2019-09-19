以照顧孩子的心造福選民 張銘祐信心出戰11選區

2019-09-19 12:49 聯合報 記者 聯合報 記者 胡瑞玲 ╱即時報導



民進黨立委提名昨完成最後一塊拼圖，新北市汐止徵召「太陽花女戰神」賴品妤、中永和徵召卓榮泰特助蔡沐霖及新店徵召名嘴張銘祐。被民進黨視為艱困立委選區之一的第11選區，張銘祐表示，將用「以家為銘」作為這次選戰的主軸，正如同他是一個丈夫及爸爸的角色，也將努力於育兒、就學、照護等議題，造福市民的家庭需求。

張銘祐表示，他並非出生於富裕家庭，15歲國中畢業就去當學徒，不論是鋁門窗、白鐵、鍛造、鐵檔，儘管一路上半工半讀，但都是腳踏實地的勞動者。19歲帶著2000元到台北打拚，曾一度租不起房流浪街頭，但憑藉自己對公共事務的熱情及對台灣意識的堅持。

從一名議員助理進入輔選工作、參加社會運動、發起多場抗爭、甚至走入媒體做節目，一路艱辛但都是踏實的歷練。張銘祐說，他是一名丈夫，也是3個小男孩的爸爸，他有父親的責任，正如同他對新北第11選區以及台灣的熱情與堅持，有為市民爭取福利和資源的責任，打造更好的生活環境。